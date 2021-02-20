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«Семейную ипотеку» предложили распространить на строительство частных домов 

News.ru и ещё 23 4 часа назад
Семейную ипотеку предложили давать на частные дома
Фото: globallookpress.com
Министерство финансов РФ предложило распространить льготную программу «Семейная ипотека» под 6% годовых на строительство частных домов. Проект постановления правительства выставили на общественное обсуждение.

Мы рассчитываем, что расширение программы поможет большему числу семей с детьми улучшить свои жилищные условия. Кроме того, снижение процентной ставки на индивидуальное жилищное строительство придаст новый импульс этому направлению, — цитирует пресс-служба замминистра финансов Алексея Моисеева.

Изменения предлагается внести в программу «Семейная ипотека под 6% годовых». По этой программе подразумевается выдача ипотечных кредитов на приобретение земельных участков под строительство жилых домов или строительство частных домов на уже имеющихся участках.
По данным ведомства, за время существования этой программы было выдано 129,4 тысячи кредитов на сумму 344,3 млрд рублей. Из федерального бюджета были предоставлены субсидии на сумму 6,3 млрд рублей.
Как писал NEWS.ru, в России имеется потенциал для расширения постоянно действующих льготных программ по ипотеке, сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на встрече, организованной Ассоциацией банков России. Она предложила расширить критерии льготной ипотеки, в частности для молодых семей. Глава ЦБ добавила, что расширенные программы могли бы действовать в регионах, где застройщикам не так выгодно строить жильё. Она подчеркнула, что в ряде регионов могли бы быть либо постоянные меры поддержки строительства, либо через ипотеку, либо «через какие-то другие механизмы». Она предложила критерии поддержки расширить, в том числе в целом для молодых семей, а субсидирование ставок сделать в зависимости от количества детей.
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Комментарии
Недвижимость , Ипотека , Эльвира Набиуллина , Алексей Моисеев , Минфин , Центральный банк России
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