Семейную ипотеку предложили давать на частные дома

Министерство финансов РФ предложило распространить льготную программу «Семейная ипотека» под 6% годовых на строительство частных домов. Проект постановления правительства выставили на общественное обсуждение.

Мы рассчитываем, что расширение программы поможет большему числу семей с детьми улучшить свои жилищные условия. Кроме того, снижение процентной ставки на индивидуальное жилищное строительство придаст новый импульс этому направлению, — цитирует пресс-служба замминистра финансов Алексея Моисеева.

Изменения предлагается внести в программу «Семейная ипотека под 6% годовых». По этой программе подразумевается выдача ипотечных кредитов на приобретение земельных участков под строительство жилых домов или строительство частных домов на уже имеющихся участках.

По данным ведомства, за время существования этой программы было выдано 129,4 тысячи кредитов на сумму 344,3 млрд рублей. Из федерального бюджета были предоставлены субсидии на сумму 6,3 млрд рублей.