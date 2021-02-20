Как пояснил чиновник, поправки позволят урегулировать проблемы, с которыми сами дачники наиболее часто обращаются в Росреестр. Речь идет, в частности, о сложностях с оформлением прав на земельные участки общего назначения, об определении размеров взносов членов дачных товариществ, об использовании заброшенных садовых и огородных участков.

Планируется также значительно расширить полномочия председателей садоводческих или огороднических товариществ (СНТ и ОНТ). Они будут обязаны контролировать, как и кем используются дачные участки. Глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин сообщил изданию, что председатели смогут докладывать властям о нарушении собственниками участков земельного законодательства. Среди таких нарушений — неиспользование участка, использование по нецелевому назначению (например, когда на земле размещаются коммерческие объекты).

Таким образом, председатели станут выполнять первичные функции чиновников в части земельного контроля, уточнил Чаплин. За нецелевое использование садоводческих и огороднических земель предусмотрено серьезное наказание — вплоть до изъятия участка.