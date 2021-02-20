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Контроль за дачами россиян усилят 

Lenta.ru 2 часа назад
Росреестр разработал поправки в закон о садоводстве и огородничестве, предусматривающие усиление контроля за использованием дачных земель. Об этом «Российской газете» рассказал статс-секретарь — заместитель руководителя ведомства Алексей Бутовецкий.
Как пояснил чиновник, поправки позволят урегулировать проблемы, с которыми сами дачники наиболее часто обращаются в Росреестр. Речь идет, в частности, о сложностях с оформлением прав на земельные участки общего назначения, об определении размеров взносов членов дачных товариществ, об использовании заброшенных садовых и огородных участков.
Планируется также значительно расширить полномочия председателей садоводческих или огороднических товариществ (СНТ и ОНТ). Они будут обязаны контролировать, как и кем используются дачные участки. Глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин сообщил изданию, что председатели смогут докладывать властям о нарушении собственниками участков земельного законодательства. Среди таких нарушений — неиспользование участка, использование по нецелевому назначению (например, когда на земле размещаются коммерческие объекты).
Россиян предупредили о росте цен на дачи с марта
Таким образом, председатели станут выполнять первичные функции чиновников в части земельного контроля, уточнил Чаплин. За нецелевое использование садоводческих и огороднических земель предусмотрено серьезное наказание — вплоть до изъятия участка.
Ранее сообщалось, что в 2021 году цены на российские дачи могут резко увеличиться. Рост стоимости загородного жилья начнется уже в марте, предрекают эксперты. По их наблюдениям, пандемия встряхнула рынок загородной недвижимости: в 2020-м цены на дачи поднялись на 20-30 процентов в зависимости от региона. В 2021-м они могут вырасти в два раза по сравнению с допандемийным периодом.
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Комментарии 24
Недвижимость , Видео , Никита Чаплин , Алексей Бутовецкий , Росреестр , "Российская газета"
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