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Хуснуллин обосновал рост стоимости жилья 

Вероника Полынина 2 часа назад
Рост цен на металлопродукцию назвали причиной подорожания жилья в России
Фото: РИА Новости
Рост цен на металл повлиял на увеличение стоимости жилья, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Хуснуллин назвал рост цен на металл и металлопродукцию «неприятной для всех строителей ситуацией». По словам вице-премьера, в зависимости от типа дома себестоимость металла в нем составляет от 2% до 10%.

«Конечно, удорожание металлов точно приводит к увеличению стоимости и снижению доступности жилья», — отметил зампред правительства, его слова приводит РИА «Новости».

Он напомнил, что правительство незамедлительно отреагировало на рост цен на металлопродукцию и ввело заградительные пошлины на лом с 1 февраля.
23 декабря Хуснуллин сообщил, что за месяц арматура подорожала на 40%. После этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала расследование роста цен на рынке металлопродукции.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Марат Хуснуллин высказал мнение, что без выгодных программ ипотечного кредитования будет невозможно осуществить нацпроект по строительству 1 млрд квадратных метров жилья. Он заявил, что программы льготной ипотеки необходимо расширять в том числе на строительство частных домов.
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Недвижимость , Марат Хуснуллин , ФАС , РИА Новости
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