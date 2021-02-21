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Бесплатную приватизацию дачных участков могут продлить 

Майк Габриелян 2 часа назад
Бесплатную приватизацию дачных участков могут продлить до 2026 года
Фото: ТАСС
В России хотят продлить до 2026 года бесплатную передачу в собственность дачных земель. Об этом сообщает «РГ» со ссылкой на норму законопроекта, предлагаемого Росреестром. Норма меняет закон о садоводстве и огородничестве.
Недавно до 2026 года была продлена дачная амнистия. Она предполагает упрощенное оформление строений в собственность. Однако землю сейчас можно приватизировать бесплатно только до 1 марта 2022 года.
В новом законопроекте сказано, что до 1 марта 2026 дачные организации имеют право «приобрести земельный участок, предназначенный для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, без проведения торгов в собственность бесплатно». То есть, землю не нужно будет выкупать.
Для оформления земельного участка нужны следующие документы: членская книжка садовода, выписка из протокола общего собрания, документ о выделении земельного участка СНТ.
Также сейчас для регистрации права на земельный участок требуется межевой план с координатами. После завершения земельной амнистии участок придется выкупать через торги.
Ранее «Рамблер» сообщал, что «дачную амнистию» продлили до 2022 года.
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Недвижимость , Росреестр
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