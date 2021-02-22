Кабмин увеличил число банков в программе льготной ипотеки 

Ранее участниками программы могли стать только банки, которые успели подать заявки до распределения бюджетных средств на ипотечную программу. Постановление отменяет данное ограничение.

«Теперь при перераспределении бюджета заявки на участие в программе смогут подавать новые кредиторы. Кроме того, функции оператора программы переданы от Минфина акционерному обществу «ДОМ.РФ» как единому институту развития в жилищной сфере. На его официальном сайте будет публиковаться информация о предстоящем перераспределении средств в рамках программы и о начале приёма заявок от новых банков», — сказано в сообщении правительства.

Льготная программа «Семейная ипотека» заработала три года назад. С инициативой выступил президент Владимир Путин . Заёмщикам гарантирована ставка по кредиту на покупку жилья не более 6%.

Получить льготную ипотеку могут семьи, в которых с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребёнок. Кредиты по программе также доступны семьям с детьми— инвалидами.

Первоначальный взнос составляет от 15% стоимости жилья. Для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей кредитный максимум составляет 12 млн рублей, для других территорий — 6 млн рублей. Разницу между льготной и рыночной ставкой банкам возмещает государство.