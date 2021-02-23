В России перестали дорожать квартиры в новостройках 

Резкий рост стоимости новых квартир в крупнейших российских городах почти полностью остановился и составил за последний месяц 0,6%. К причинам стагнации рынка относят снижение покупательской активности и одновременное увеличение числа предложений от девелоперов.

Средняя цена 1 кв. м в новостройке в 16 крупнейших городах России в феврале 2021 года составила 89 700 рублей, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦИАН . По сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатель увеличился на 15,7%.

Предоставленная компанией «Этажи» информация отличается незначительно. По оценкам фирмы, средняя стоимость первичной недвижимости в 19 крупных российских городах в феврале увеличилась на 1,7% и составила 78 000 рублей. Годом ранее 1 кв. м жилья в новостройке стоил на 16,6% меньше.

По словам главы аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, в 10 из 16 изучаемых городов изменение цены не превысило 1,5 п. п. В «Этажах» уточнили, что наиболее заметно стоимость нового жилья выросла в Красноярске, где цены прибавили 2,5% и достигли 63 900 рублей за 1 кв. м. Подорожали квартиры в новостройках Краснодара (+2,17%) и Самары (+2,5%), а в Нижнем Новгороде и Омске квадратные метры, наоборот, дешевеют — на 2,8 и 1,4% соответственно, добавили аналитики.

В Москве средняя стоимость первичной недвижимости в феврале достигла 232 900 рублей за 1 кв. м, что на 0,6% выше показателя предыдущего месяца и на 16,5% больше, чем в феврале 2020 года. В границах старой Москвы показатель без учёта элитных квартир составил 258 100 рублей за 1 кв. м, прибавив за месяц 1,8%, отметил глава департамента консалтинга и аналитики «Азбуки жилья» Ярослав Дарусенков . В массовом сегменте 1 кв. м стоит 213 700 рублей, а в жилье бизнес-класса — 313 100 рублей.

Эксперт считает, что росту цен мешают традиционно низкая покупательская активность и большое количество новых предложений от девелоперов. По словам Дарусенкова, в старой Москве появилось 14 новых жилых проектов, в которых насчитывается около 10 000 квартир. Алексей Попов из ЦИАН отметил, что в январе в столичном регионе стартовали продажи в 41 новом корпусе, а общий объем предложения составил порядка 690 000 кв. м.

Дарусенков считает, что в первой половине 2021 года стоимость жилья в новостройках вырастет на 5–6%. По мнению Попова, средняя цена квартир на первичном рынке в этом году увеличится на 7–9%. Он подчеркнул, что резкий рост будут сдерживать исчерпание потенциала платёжеспособного спроса и эффект высокой базы.

Схожий прогноз ранее давали и другие специалисты в сфере строительства. Причиной роста цен на жильё в новостройках называли подорожание строительных материалов из-за планируемого повышения утилизационного сбора.