Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.70
$
73.88
89.63
89.82
Прогноз
01.03 – 08.03
$
75.00
90.00
Индексы и котировки Brent
64.29
–0.14 Золото
1805.91
–0.01 РТС
1455.33
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.02
1.2165
+0.0045
10.02
1.2120
21.02
12.02
27.01

Бесплатное оформление земель в СНТ продлят до 2026 года 

Российская Газета 3 часа назад
Бесплатную приватизацию дачных участков продлят до 2026 года
Фото: РИА Новости
До 1 марта 2026 года предлагается продлить порядок бесплатной приватизации дачных участков. Такая норма заложена в законопроекте Росреестра с изменениями в закон о садоводстве и огородничестве.
На это же время продлена так называемая дачная амнистия. Она предполагает упрощенный порядок оформления в собственность строений, расположенных на землях, выделенных для ведения садоводства и индивидуального строительства. А вот землю в СНТ пока бесплатно можно приватизировать только до 1 марта 2022 года.
Москвичи променяли дачи на недвижимость в Сочи
Как уточняется в разработанном законопроекте, "до 1 марта 2026 года члены некоммерческих организаций, созданных до 1 января 2019 года для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, и члены садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ… имеют право, независимо от даты вступления в члены указанных некоммерческих организаций, приобрести земельный участок, предназначенный для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, без проведения торгов в собственность бесплатно".
Как уточнили "РГ" в Союзе дачников Подмосковья, это значит, землю не нужно выкупать. По словам первого зампреда Московской областной Думы, председателя Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина, для оформления земельного участка нужны следующие документы: членская книжка садовода, выписка из протокола общего собрания, документ о выделении земельного участка СНТ. Также для регистрации права на земельный участок требуется межевой план с координатами.
Видео дня. Банки обвинили в увеличении дохода «хищническими» методами
Российская Газета: последние новости
Суммы компенсации за аварийное жилье могут измениться Суммы компенсации за аварийное жилье могут измениться Семейную ипотеку расширят на строительство индивидуальных домов Семейную ипотеку расширят на строительство индивидуальных домов Получить льготный кредит на строительство дома сможет 21 тысяча семей Получить льготный кредит на строительство дома сможет 21 тысяча семей
Комментарии 3
Недвижимость , Никита Чаплин , Росреестр
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение