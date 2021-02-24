Бесплатную приватизацию дачных участков продлят до 2026 года

До 1 марта 2026 года предлагается продлить порядок бесплатной приватизации дачных участков. Такая норма заложена в законопроекте Росреестра с изменениями в закон о садоводстве и огородничестве.

На это же время продлена так называемая дачная амнистия. Она предполагает упрощенный порядок оформления в собственность строений, расположенных на землях, выделенных для ведения садоводства и индивидуального строительства. А вот землю в СНТ пока бесплатно можно приватизировать только до 1 марта 2022 года.

Как уточняется в разработанном законопроекте, "до 1 марта 2026 года члены некоммерческих организаций, созданных до 1 января 2019 года для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, и члены садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ… имеют право, независимо от даты вступления в члены указанных некоммерческих организаций, приобрести земельный участок, предназначенный для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, без проведения торгов в собственность бесплатно".