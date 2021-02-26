Средний размер ипотеки впервые превысил 3 млн рублей

Средний размер ипотечного кредита в России на фоне роста цен на недвижимость в январе впервые превысил 3 миллиона рублей, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".

По данным компании, россияне в прошлом месяце продолжили все больше занимать в банках на покупку жилья: средний "чек" за январь вырос на 1,7% и достиг рекордных трех миллионов четырех тысяч рублей.

"Рост среднего чека до рекордных значений объясняется в большей степени динамикой цен на недвижимость, рост стоимости которой неизбежно приводит к тому, что при, например, стабильном уровне дохода заемщика для приобретения подорожавшей недвижимости необходимо получение кредита на большую сумму", — пояснил такую динамику гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин.

Опасений данный рост пока не вызывает.

"Кредитное качество ипотеки в целом по банковской системе всё ещё продолжает оставаться стабильным, а инвестиционный спрос на недвижимость продолжает оставаться уделом небольшой части населения и в целом для рынка всё еще не несёт негативного влияния", — сказал эксперт, добавив, что в будущем средняя сумма ипотеки продолжит увеличиваться — от 7% в год.