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Средний размер ипотеки в России впервые превысил 3 миллиона рублей 

Прайм и ещё 4 43 минуты назад
Средний размер ипотеки впервые превысил 3 млн рублей
Фото: ТАСС
Средний размер ипотечного кредита в России на фоне роста цен на недвижимость в январе впервые превысил 3 миллиона рублей, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".
По данным компании, россияне в прошлом месяце продолжили все больше занимать в банках на покупку жилья: средний "чек" за январь вырос на 1,7% и достиг рекордных трех миллионов четырех тысяч рублей.

"Рост среднего чека до рекордных значений объясняется в большей степени динамикой цен на недвижимость, рост стоимости которой неизбежно приводит к тому, что при, например, стабильном уровне дохода заемщика для приобретения подорожавшей недвижимости необходимо получение кредита на большую сумму", — пояснил такую динамику гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин.

Опасений данный рост пока не вызывает.

"Кредитное качество ипотеки в целом по банковской системе всё ещё продолжает оставаться стабильным, а инвестиционный спрос на недвижимость продолжает оставаться уделом небольшой части населения и в целом для рынка всё еще не несёт негативного влияния", — сказал эксперт, добавив, что в будущем средняя сумма ипотеки продолжит увеличиваться — от 7% в год.

Правительство в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки под 6,5%. Одновременно Банк России снижал ключевую ставку — в июле она достигла исторического минимума в 4,25% годовых. На этом фоне средняя ставка по ипотеке опустилась к концу года до 7,36%, а россияне нарастили долги по жилищным кредитам до рекордных 9,1 триллиона рублей.
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Комментарии
Недвижимость , Личный счет , Олег Лагуткин , Центральный банк России , РИА Новости
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