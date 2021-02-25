В России вырос срок ипотечного кредитования 

Средний срок ипотечного кредитования в России вырос до 15,9 года, сообщает RT со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй.

В 2019 году этот показатель равнялся 14,1 года. Дольше всего ипотеку выплачивают жители Тюменской области — средний срок кредитования там составляет 17,3 года. На втором месте — жители Москвы (16,9 года), на третьем — Краснодарского края (16,8).

Самые низкие сроки кредитования зафиксированы в Иркутской области — 14,4 года, за ней следуют Челябинская (14,5 года) и Кемеровская (14,8 года) области.

Опрошенные RT объяснили, что россиянам стало удобнее кредитоваться на более продолжительные сроки. При снизившейся ставке по ипотеке выплачивать кредит становится менее обременительно для бюджета.

По данным аналитического центра «ДОМ.РФ» и Frank RG, за последний год рыночные ставки по ипотеке в России опустились на один процентный пункт и сегодня колеблются между 7,85 — 8,05% годовых. На этих условиях в настоящий момент банки выдают порядка 70% всех жилищных займов.