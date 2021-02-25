В России вырос срок ипотечного кредитования 

Средний срок ипотечного кредитования в России вырос до 15,9 года, сообщает RT со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй.
В 2019 году этот показатель равнялся 14,1 года. Дольше всего ипотеку выплачивают жители Тюменской области — средний срок кредитования там составляет 17,3 года. На втором месте — жители Москвы (16,9 года), на третьем — Краснодарского края (16,8).
Самые низкие сроки кредитования зафиксированы в Иркутской области — 14,4 года, за ней следуют Челябинская (14,5 года) и Кемеровская (14,8 года) области.
Опрошенные RT объяснили, что россиянам стало удобнее кредитоваться на более продолжительные сроки. При снизившейся ставке по ипотеке выплачивать кредит становится менее обременительно для бюджета.
По данным аналитического центра «ДОМ.РФ» и Frank RG, за последний год рыночные ставки по ипотеке в России опустились на один процентный пункт и сегодня колеблются между 7,85 — 8,05% годовых. На этих условиях в настоящий момент банки выдают порядка 70% всех жилищных займов.
Как сообщал «Рамблер», ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку разработать предложения по реализации льготной ипотеки в 2021-2024 годах. В свою очередь председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что эффект от выдачи жилищных кредитов под льготные 6,5% уже сошел на нет из-за роста цен на квартиры, и высказала мнение, что доступность ипотеки нужно обеспечивать более адресными мерами.