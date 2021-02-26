Экономист спрогнозировала снижение цен на жилье 

Татьяна Школьная. В России в первой половине 2021 года эксперты прогнозируют постепенное падение темпов роста ипотечного кредитования, заявила ИА REGNUM заместитель директора института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ

По ее словам, подорожание жилья в крупных агломерациях России уже почти прекратилось или замедлилось до минимальных значений.

«В рамках 2021 года мы не ожидаем значительных колебаний. В ряде регионов, где цены на жилье «перегрелись», они могут скорректироваться. В среднем по стране рост цен не будет превышать роста инфляции», — высказалась эксперт.

Льготные ипотечные программы также будут скорректированы, считает Школьная.

Она заявила, что необходимо соотносить объем мер поддержки спроса с объемами предложения.

Школьная прогнозирует устойчивое увеличение спроса по программам семейной и сельской ипотеки и всем ипотечным продуктам, связанным с рынком загородной недвижимости.