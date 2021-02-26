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Экономист спрогнозировала снижение цен на жилье 

Лера Букина 15 минут назад
Экономист спрогнозировала снижение цен на жилье
Фото: ТАСС
В России в первой половине 2021 года эксперты прогнозируют постепенное падение темпов роста ипотечного кредитования, заявила ИА REGNUM заместитель директора института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная.
По ее словам, подорожание жилья в крупных агломерациях России уже почти прекратилось или замедлилось до минимальных значений.

«В рамках 2021 года мы не ожидаем значительных колебаний. В ряде регионов, где цены на жилье «перегрелись», они могут скорректироваться. В среднем по стране рост цен не будет превышать роста инфляции», — высказалась эксперт.

Льготные ипотечные программы также будут скорректированы, считает Школьная.
Она заявила, что необходимо соотносить объем мер поддержки спроса с объемами предложения.
Школьная прогнозирует устойчивое увеличение спроса по программам семейной и сельской ипотеки и всем ипотечным продуктам, связанным с рынком загородной недвижимости.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в 2021 году подорожание на рынке жилья будет остановлено, даже если льготная ипотека будет продлена. Об этом сообщила вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Диана Каплинская.
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Недвижимость , Татьяна Школьная , ВШЭ , ИА REGNUM
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