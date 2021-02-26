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Назван способ удешевить российскую ипотеку 

Lenta.ru 1 час назад
Развитие рынка ипотечных облигаций назвали способом удешевить ипотеку
Фото: РИА Новости
Чтобы удешевить жилищные кредиты в России, необходимо развивать рынок ипотечных облигаций и полностью перевести выдачу ипотеки в электронный вид. Такой способ назвал руководитель аналитического центра финансового института «Дом.РФ» Михаил Гольдберг. Его слова приводит ТАСС.
Гольдберг отметил, что на сегодняшний день потенциал для дальнейшего снижения ставок по ипотеке исчерпан. Вышеперечисленные меры, по словам Гольдберга, сократят издержки кредиторов и позволят впоследствии снизить ставки по продукту для россиян.
По данным Центробанка, средневзвешенная ставка по ипотечным займам, выданным в январе 2021 года, снизилась на 0,13 процентного пункта по сравнению с декабрем 2020-го и составила 7,23 процента. Средняя ставка на первичном рынке составила 5,86 процента.
Средний размер жилищного кредита в России по итогам января 2021 года впервые превысил три миллиона рублей, что стало рекордом — за месяц данный показатель вырос на 1,7 процента. Эксперты связывают это с ростом цен на квартиры: в то время как доходы граждан стабильны, им приходится брать в долг больше для покупки подорожавших «квадратов».
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Комментарии
Недвижимость , Михаил Гольдберг , ИТАР-ТАСС
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