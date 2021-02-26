Развитие рынка ипотечных облигаций назвали способом удешевить ипотеку

Чтобы удешевить жилищные кредиты в России, необходимо развивать рынок ипотечных облигаций и полностью перевести выдачу ипотеки в электронный вид. Такой способ назвал руководитель аналитического центра финансового института «Дом.РФ» Михаил Гольдберг . Его слова приводит ТАСС

Гольдберг отметил, что на сегодняшний день потенциал для дальнейшего снижения ставок по ипотеке исчерпан. Вышеперечисленные меры, по словам Гольдберга, сократят издержки кредиторов и позволят впоследствии снизить ставки по продукту для россиян.

По данным Центробанка, средневзвешенная ставка по ипотечным займам, выданным в январе 2021 года, снизилась на 0,13 процентного пункта по сравнению с декабрем 2020-го и составила 7,23 процента. Средняя ставка на первичном рынке составила 5,86 процента.