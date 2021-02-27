Аксенов рассказал о недвижимости супруги Зеленского в Крыму 

«Могу сказать, что жена г-на Зеленского до сих пор является владельцем имущества на территории республики Крым, задолженности по коммунальным платежам нет, значит оккупантам в кавычках он все платит активно, спокойно. Ничего не смущает, ну держит (недвижимость) на тот случай, если придется просить политического убежища у нас», — сказал Аксенов в эфире канала «Россия 24»

На вопрос журналиста, есть ли у супруги украинского лидера и его самого преимущество для получения российского гражданства, как владельцев недвижимости в Крыму, глава республики заявил, что вряд ли.

«Только если обратится к Владимиру Владимировичу (Путину). Обратиться может, да», — уточнил он.

Напомним, Елена Зеленская купила квартиру в Крыму в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. В штабе отметили, что семья Зеленских намерена «пользоваться этой недвижимостью только после обязательного возвращения Крыма в Украину».