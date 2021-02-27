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Аксенов рассказал о недвижимости супруги Зеленского в Крыму 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 9 часов назад
Аксенов рассказал о недвижимости супруги Зеленского в Крыму
Фото: Lenta.ru
Оплата коммунальных услуг за недвижимость в Крыму супруги президента Украины Владимира Зеленского производится регулярно, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Могу сказать, что жена г-на Зеленского до сих пор является владельцем имущества на территории республики Крым, задолженности по коммунальным платежам нет, значит оккупантам в кавычках он все платит активно, спокойно. Ничего не смущает, ну держит (недвижимость) на тот случай, если придется просить политического убежища у нас», — сказал Аксенов в эфире канала «Россия 24».
На вопрос журналиста, есть ли у супруги украинского лидера и его самого преимущество для получения российского гражданства, как владельцев недвижимости в Крыму, глава республики заявил, что вряд ли.
«Только если обратится к Владимиру Владимировичу (Путину). Обратиться может, да», — уточнил он.
Напомним, Елена Зеленская купила квартиру в Крыму в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. В штабе отметили, что семья Зеленских намерена «пользоваться этой недвижимостью только после обязательного возвращения Крыма в Украину».
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что «Зеленскому придется признать полуостров частью России» и оставить «боевую и агрессивную риторику» на границе с Украиной».
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Комментарии
Недвижимость , Елена Зеленская , Ефим Фикс , Сергей Аксенов , Владимир Зеленский
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