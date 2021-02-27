В Москве выдали ипотечных кредитов на 42 млрд рублей

На первичном рынке ставка по ипотечным кредитам в январе составила 5,86%. Но потенциал дальнейшего снижения практически исчерпан. Так считают в аналитическом центре ДОМ.РФ, передает «РГ».

«В условиях анонсированного перехода от стимулирующей к нейтральной денежно-кредитной политике рынок ожидает возможного повышения ставок», — сказал аналитик Михаил Гольдберг.

При этом он полагает, что резервы для сокращения издержек ипотечных кредиторов еще имеются, что может снизить ставку для граждан.

Для этого необходимы системные меры: развитие рынка ипотечных облигаций, скорейшее внедрение электронной закладной и полный перевод ипотеки в электронный вид.

Объемы выдачи ипотеки, по данным ЦБ, упали за месяц более чем вдвое. В январе было выдано кредитов на сумму около 260 млрд рублей против 560 млрд в декабре. Однако это традиционное январское падение — похожее сокращение наблюдалось и в прошлые годы.

Средневзвешенный срок январских кредитов — около 19 лет. Среди регионов по выдаче ипотеки с большим отрывом лидирует Москва, где выдано кредитов на 42 млрд рублей.