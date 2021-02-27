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Эксперт оценил потенциал снижения ставок по ипотеке 

Майк Габриелян 1 час назад
В Москве выдали ипотечных кредитов на 42 млрд рублей
Фото: depositphotos.com
На первичном рынке ставка по ипотечным кредитам в январе составила 5,86%. Но потенциал дальнейшего снижения практически исчерпан. Так считают в аналитическом центре ДОМ.РФ, передает «РГ».

«В условиях анонсированного перехода от стимулирующей к нейтральной денежно-кредитной политике рынок ожидает возможного повышения ставок», — сказал аналитик Михаил Гольдберг.

При этом он полагает, что резервы для сокращения издержек ипотечных кредиторов еще имеются, что может снизить ставку для граждан.
Для этого необходимы системные меры: развитие рынка ипотечных облигаций, скорейшее внедрение электронной закладной и полный перевод ипотеки в электронный вид.
Объемы выдачи ипотеки, по данным ЦБ, упали за месяц более чем вдвое. В январе было выдано кредитов на сумму около 260 млрд рублей против 560 млрд в декабре. Однако это традиционное январское падение — похожее сокращение наблюдалось и в прошлые годы.
Средневзвешенный срок январских кредитов — около 19 лет. Среди регионов по выдаче ипотеки с большим отрывом лидирует Москва, где выдано кредитов на 42 млрд рублей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россияне стали чаще брать семейную ипотеку.
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Недвижимость , Михаил Гольдберг
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