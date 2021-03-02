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Вторичное жильё подорожало в крупнейших городах России 

News.ru и ещё 7 2 часа назад
Вторичное жилье подорожало в 20 крупнейших городах
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В феврале вторичное жильё подорожало в 20 крупнейших городах России. Об этом сообщает РИА «Недвижимость» со ссылкой на данные консалтинговой компании SRG.
По информации экспертов, лидером по росту цен в феврале стал Нижний Новгород, где стоимость недвижимости на вторичном рынке выросла на 4,8% и достигла уровня 74,7 тысячи рублей за квадратный метр.
На втором месте Омск с приростом в 4% и средней стоимостью квадратного метра 49,1 тысячи рублей.
Замыкает тройку Воронеж. Там рост цен составил 3,7%, а стоимость квадратного метра установилась на отметке 54,1 тысячи рублей.
На четвёртом месте оказался Санкт-Петербург с ростом цен на 3% и средней стоимость квадратного метра вторичной жилплощади 145,3 тысячи рублей.
Москва вошла лишь во вторую десятку рейтинга, расположившись на 12 месте. Подорожание в феврале в столице составило 1,8%, а цена за квадратный метр при этом достигла 243,6 тысячи рублей.
Наименьший рост цен на «вторичку» был выявлен в феврале в Тольятти (+1%), Саратове (+1%) и Перми (+1,2%).
По словам экспертов, рост цен связан со снижением предложений на вторичном рынке.
Ранее эксперты назвали главные риски при аренде жилья. Об этом писал NEWS.ru.
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Недвижимость
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