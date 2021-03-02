Вторичное жилье подорожало в 20 крупнейших городах

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В феврале вторичное жильё подорожало в 20 крупнейших городах России. Об этом сообщает РИА «Недвижимость» со ссылкой на данные консалтинговой компании SRG.

По информации экспертов, лидером по росту цен в феврале стал Нижний Новгород, где стоимость недвижимости на вторичном рынке выросла на 4,8% и достигла уровня 74,7 тысячи рублей за квадратный метр.

На втором месте Омск с приростом в 4% и средней стоимостью квадратного метра 49,1 тысячи рублей.

Замыкает тройку Воронеж. Там рост цен составил 3,7%, а стоимость квадратного метра установилась на отметке 54,1 тысячи рублей.

На четвёртом месте оказался Санкт-Петербург с ростом цен на 3% и средней стоимость квадратного метра вторичной жилплощади 145,3 тысячи рублей.

Москва вошла лишь во вторую десятку рейтинга, расположившись на 12 месте. Подорожание в феврале в столице составило 1,8%, а цена за квадратный метр при этом достигла 243,6 тысячи рублей.

Наименьший рост цен на «вторичку» был выявлен в феврале в Тольятти (+1%), Саратове (+1%) и Перми (+1,2%).

По словам экспертов, рост цен связан со снижением предложений на вторичном рынке.

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