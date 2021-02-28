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Эксперты спрогнозировали рост цен на жилье 

Майк Габриелян 3 часа назад
Эксперты спрогнозировали рост цен на жилье
Фото: РИА Новости
В России цены на жилье могут вырасти из-за увеличения ключевой ставки Центробанка. Так считают эксперты рынка недвижимости, передает URA.RU.

«Тем, кто хочет взять ипотеку, стоит поторопиться, потому что весной цены на жилье существенно вырастут», — рассказал риелтор Павел Боровиков. Он отметил, что это произойдет, если Банк России увеличит ключевую ставку.

Однако есть и другие мнения. Так, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков полагает, что недвижимость подорожает, но несущественно.
«Весной, если ничего не изменится в экономике, будет незначительный рост цен в рамках инфляции», — сказал Барсуков.
По его словам, ЦБ не объявлял о повышении ключевой ставки. Сейчас спрос на жилье в стране достаточно умеренный.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как сложится жизнь россиян, решившихся на ипотеку в 2020–2021 годах.
Видео дня. В России стало меньше сверхбогатых людей
Недвижимость , Константин Барсуков , Павел Боровиков , Центральный банк России , РИА Ura.ru
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