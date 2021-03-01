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В России резко подорожала аренда дач 

Вероника Полынина 1 час назад
Аренда дач подорожала на 20% за год
Фото: ТАСС
Стоимость аренды загородной недвижимости выросла за год в среднем на 20%, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные аналитического центра ЦИАН.
Год назад средняя цена на аренду загородных домов в России составляла 45,7 тысячи рублей. Сейчас загородную недвижимость можно снять в среднем за 55 тысяч рублей в месяц.
Динамика цен колеблется от региона к региону. В Татарстане аренда подорожала на 30% — с 53,5 до 69,5 тысячи рублей. В Новосибирской, Нижегородской, Ростовской областях и Башкортостане — на 22-23%. А в Челябинской области цены снизились на 6% — с 66,7 до 62,8 тысячи рублей.
В Московской и Ленинградской областях цены выросли на 12% в годовом выражении, прошлой весной рост цен в Подмосковье составил 20%.
По мнению замдиректора Департамента аренды квартир «Инком-недвижимость» Оксаны Поляковой, предстоящим летом арендные ставки существенно не изменятся. Подорожание может снизить спрос, отмечает она.
Спрос и в этом году будет высоким, но без ажиотажа, как в прошлом году, считают риелторы.

«Многие учли прошлогодний опыт и начинают подбирать загородные варианты уже сейчас. Часть арендаторов продолжают арендовать дома еще с прошлого года. Некоторые осенью и зимой прекратили снимать, но сохраняют договоренности с наймодателями и будут связываться с ними напрямую. Ряд нанимателей в 2020-м решил приобрести собственное жилье за городом. А многие, напротив, стеснены в средствах и не смогут позволить себе длительную аренду коттеджа или дачного домика», — заявила Оксана Полякова.

Как ранее сообщал «Рамблер», в России упал спрос на съемное жилье. По данным ЦИАН, объем предложений уже на 70% больше, чем в прошлом году. В феврале спрос на однушки и двушки сократился на 0,7% и 1,5% соответственно.
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Недвижимость , Оксана Полякова , "Российская газета"
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