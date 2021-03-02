В России начали выдавать ипотеку под 0,4 годовых

Банк «Дом.РФ» снизил ставку по льготным ипотечным кредитам, выдаваемым в рамках программы «Дальневосточная ипотека». Теперь оформить кредит по этой программе можно по ставке от 0,4% годовых.

Российские граждане смогут оформить кредит под 0,4% при внесении единовременной комиссии и дистанционном подтверждении доходов выпиской из Пенсионного фонда. В банке отметили, что такая выписка заменяет документы, подтверждающие доходы и занятость.

«Дальневосточную ипотеку» запустили в декабре 2019 года. По данным «Дом.РФ», почти за полтора года по этой программе выдали кредитов на сумму около 3 млрд рублей.

Регионом — лидером по заинтересованности в программе стал Приморский край (27 000 заявок в объёме 10,5 млрд рублей). В пятёрку регионов с самым большим спросом также вошли Хабаровский край (более 700 заявок на 2,7 млрд рублей), Якутия (700 заявок на 2,6 млрд рублей) и Бурятия (около 400 заявок на 1,5 млрд рублей).

В конце февраля бюро кредитных историй «Эквифакс» подсчитало, что средний размер ипотечного кредита в России в январе 2021 года обновил исторический максимум, впервые превысив отметку в 3 млн рублей. Эксперты объяснили рекордные значения среднего «чека» динамикой цен на недвижимость.

В целом объём выданных ипотечных кредитов в России в январе 2021 года оказался рекордным для этого месяца — выдали 96 000 кредитов на общую сумму 265 млрд рублей.

За весь 2020 года также удалось выдать рекордный объём ипотеки за всю историю наблюдений — 1,7 млн кредитов на 4,3 трлн рублей.