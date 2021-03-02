В России зафиксирован рекордный выпуск ипотечных облигаций

2020-й год в России был отмечен рекордным выпуском ипотечных облигаций, сообщает издание Banki.ru. СМИ напоминают, что в США надувание «ипотечного пузыря» в результате привело к глобальному кризису.

Выводы сделаны на основе исследования специалистов сервиса «ДОМ.РФ». Согласно опубликованным данным, по итогам прошлого года российский рынок ипотечных облигаций был расширен в результате 13 выпусков ценных бумаг на общую сумму более 374 миллиардов рублей. Показатели выросли на 35%. В настоящее время в России в обращении находятся ипотечные облигации на общую сумму 748 миллиардов рублей.

Эксперты также отметили, что рынок ипотечных облигаций в России постепенно развивается: так, в прошлом году начали выпускать облигации на основе электронных закладных, физлица стали активно участвовать в первичном размещении ипотечных ценных бумаг, а количество инвесторов увеличилось в 17 раз.

Новость скептически оценивают журналисты. Например, Telegram-канал «ИЗДАНИЕ», напомнил , что в 2008 году развитие рынка ипотечных облигаций в США привело к тому, что в мире разразился экономический кризис, а некоторые старейшие американские банки рухнули.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в России заметили признаки американского кризиса. В третьем квартале 2020 года средний размер ипотеки после рефинансирования на 5,6 процента превышал первоначальный долг. Журналисты РБК отметили, что речь идет о схеме top up, когда сумма кредита растет на фоне снижения ставки по нему. Они напомнили, что в 2007 году top up стала одной из причин ипотечного кризиса в США, но признались, что России это пока не грозит.