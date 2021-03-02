В центре Москвы началась распродажа особняков 

В центре Москвы началась распродажа исторических особняков, часть из них находится на острове Балчуг. Данный вид недвижимости пользуется популярностью у покупателей — на него приходится 44 процента от всего объема продаж недвижимости Российского аукционного дома (РАД) в столице. Об этом говорится в материале организации, поступившем в распоряжение «Ленты.ру»

Большинство лотов ранее принадлежали банкам — в них располагались отделения. Так, на торгах реализуют здания на Садовнической улице (начальная цена — 470 и 109 миллионов рублей соответственно) и видовой особняк на Рождественском бульваре стоимостью 281 миллион рублей.

Также на продажу выставлена недвижимость в Харитоньевском переулке (38 миллионов рублей), на Сретенке (бывший офис Sber Private Banking, 590 миллионов рублей) и нежилое здание в Нововаганьковском переулке — 76,2 миллиона рублей.

Как рассказал представитель РАД, в последнее время особняки стали приобретаться не только в качестве корпоративных представительских офисов или под редевелопмент в уникальные жилые «клубные» объекты, но и для размещения частных резиденций. Особняки как вид недвижимости также могут быть интересны некоммерческим организациям, представителям отельной и бьюти-индустрии.