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В центре Москвы началась распродажа особняков 

Lenta.ru 1 час назад
В центре Москвы началась распродажа особняков
Фото: Российский аукционный дом
В центре Москвы началась распродажа исторических особняков, часть из них находится на острове Балчуг. Данный вид недвижимости пользуется популярностью у покупателей — на него приходится 44 процента от всего объема продаж недвижимости Российского аукционного дома (РАД) в столице. Об этом говорится в материале организации, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».
Большинство лотов ранее принадлежали банкам — в них располагались отделения. Так, на торгах реализуют здания на Садовнической улице (начальная цена — 470 и 109 миллионов рублей соответственно) и видовой особняк на Рождественском бульваре стоимостью 281 миллион рублей.
Также на продажу выставлена недвижимость в Харитоньевском переулке (38 миллионов рублей), на Сретенке (бывший офис Sber Private Banking, 590 миллионов рублей) и нежилое здание в Нововаганьковском переулке — 76,2 миллиона рублей.
Как рассказал представитель РАД, в последнее время особняки стали приобретаться не только в качестве корпоративных представительских офисов или под редевелопмент в уникальные жилые «клубные» объекты, но и для размещения частных резиденций. Особняки как вид недвижимости также могут быть интересны некоммерческим организациям, представителям отельной и бьюти-индустрии.
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Комментарии 2
Недвижимость , Сбербанк России , Lenta.ru
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