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Эксперт рассказал, как льготная ипотека помогла заработать на маткапитале 

Прайм и ещё 1 31 минуту назад
Льготная ипотека помогла семьям заработать на маткапитале
Фото: ТАСС
Программа льготной ипотеки под 6,5% и начавшийся после ее старта рост цен на недвижимость дали предприимчивым российским семьям возможность использовать материнский капитал и легально заработать на последующей перепродаже жилья, рассказали РИА Новости эксперты.
По словам эксперта Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ) Нины Култышевой, "финансово подкованные" граждане летом прошлого года активно брали льготную ипотеку с использованием материнского капитала, а затем через полгода продавали квартиру. Прибыль, по ее словам, могла достигать больше двух миллионов рублей.
Закон не содержит запрета на продажу недвижимости, приобретенной с использованием материнского капитала, пояснила РИА Новости адвокат, управляющий партнер Адвокатского бюро Москвы "Щеглов и Партнеры" Юлия Лялюцкая. Более того, по ее словам, закон не требует обязательного проживания в такой квартире, нет запрета на сдачу её в аренду, нет ограничений по квадратуре жилья и количеству других объектов недвижимости в собственности.

"Исключительно в силу настроений рынка и мировой обстановки к концу 2020 — началу 2021 года цена недвижимости изрядно подскочила. Нет ничего предосудительного в продаже подорожавшего объекта", — заметила Лялюцкая.

Так, например, россиянин купил квартиру за 4 миллиона рублей, а продал её за 6,8 миллиона рублей, 13% налог от дохода в 2,8 миллиона рублей составит 364 тысячи рублей. А чистый доход от продажи такого подорожавшего объекта 2,436 миллиона рублей. Плюс использование налогового вычета (до 650 тысяч рублей при использовании кредитных средств) может сделать такую сделку еще более привлекательной, подсчитала юрист.
Таким образом, россияне, которым удалось реализовать объекты с такой существенной выгодой, сделали удачную инвестицию в сложившихся экономических обстоятельствах, отметила Лялюцкая.

"Однако осенью, когда цены на недвижимость по льготной ипотеке выросли до 30%, интерес к таким сделкам снизился", — заявила в свою очередь эксперт Култышева из НЦФГ.

Правительство в рамках антикризисных мер запустило весной прошлого года программу субсидирования процентных ставок по ипотеке на новостройки до 6,5%. Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года, но в конце октября власти продлили программу до 1 июля 2021 года. При этом ЦБ выступил в феврале за сворачивание программы с возможностью ее сохранения в отдельных регионах. Как указал регулятор, повышение цен на жилье уже съело весь эффект от снижения ставки. Кроме того, снижение ставок по жилищным кредитам против рыночных тенденций может привести к возникновению риска пузыря.
Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ до 31 марта представить предложения по реализации льготной ипотеки в 2021-2024 годах, рассмотрев возможность снижения процентной ставки для семей с двумя и более детьми.
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Комментарии
Недвижимость , Личный счет , Владимир Путин , Центральный банк России , РИА Новости
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