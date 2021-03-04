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В Центробанке предложили шесть вариантов политики по ипотеке с плавающей ставкой 

Профиль и ещё 5 4 часа назад
ЦБ предложил шесть вариантов ипотеки с плавающей ставкой​
Фото: ©Воронин Денис / Агентство «Москва»
В среду, 3 марта президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки в российское законодательство, которые должны защитить права заемщиков, взявших кредиты с плавающей ставкой. Час спустя Центробанк опубликовал доклад о рисках, связанных с такими ставками в ипотечном кредитовании.
Интерес к ипотеке с плавающей ставкой может вырасти
Законодательством такие условия предоставления кредитов не запрещены, но пока что они не пользуются спросом. Сейчас доля ипотеки с плавающей ставкой на рынке составляет менее 0,1%, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Центробанка. При этом, по данным регулятора, некоторые крупные российские банки уже в ближайшее время могут увеличить количество выдаваемых ипотечных ссуд с плавающей ставкой — им интересны различные инструменты развития долгосрочного кредитования.
Позиция Центробанка по ипотеке с плавающей ставкой
Аналитики Центробанка представили сразу шесть вариантов регулирования подобных кредитов. Первые четыре из них потребуют изменений в российское законодательство, а два последних — пересмотра указаний самого ЦБ. Какие варианты рассматривают в финансовом регуляторе?
— полностью запретить кредитование физических лиц с плавающей ставкой;
— ограничить срок до погашения по кредитам или величину, на которую банки могут менять плавающую ставку; предоставить совету директоров Центробанка право ограничивать количество кредитов с плавающей ставкой;
— установить требования к заемщикам, ограничивающие возможность взять кредит с плавающей ставкой; ввести дополнительные макропруденциальные (минимизирующие системные риски финансового сектора — "Профиль") надбавки на подобные займы;
— поменять порядок расчета показателя долговой нагрузки, чтобы ипотека с плавающей ставкой попала под текущий механизм макропруденциальных надбавок.
Ранее "Профиль" писал о том, что президент России Владимир Путин поручил принять закон, регулирующий порядок изменения плавающих ставок по кредитам, включая ипотеку, а также сроков возврата таких займов. По мнению президента, этот закон должен лучше защитить россиян, у которых есть подобные кредиты.
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Комментарии 1
Недвижимость , Ставки по ипотеке , Ипотека , Владимир Путин , Центральный банк России , Интерфакс
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