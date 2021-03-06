Власти Москвы выставят на торги четыре участка под застройку 

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Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о выставлении на торги четырех земельных участков в разных округах города.

В частности, планируется строительство офисно-гостиничного комплекса площадью 8,3 тысячи квадратных метров в коммунальной зоне «Александровка» на одноименной улице. Площадь участка, который планируется реализовать на торгах, составляет 0,78 гектара.

На участке площадью 0,75 гектара по адресу Перовская улица, владение 66Г могут быть построены гаражи с расширенной функцией, общая площадь объекта не должна превышать 28,6 тысячи квадратных метров.

Объект производственного назначения планируют построить на Промышленной улице, владение 6А. Площадь участка составляет 0,4 гектара.

В промзоне «Солнечная», корпус 3 на торги выставят участок площадью 0,86 гектара. Там также может быть построен объект промышленного назначения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.