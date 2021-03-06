Надо ли платить «налог для богатых» при продаже жилья? 

Эксперт рассказал, надо ли платить «налог для богатых» в случае продажи жилья стоимостью более 5 миллионов рублей. Об этом сообщает «РГ» со ссылкой на специалиста по налогообложению Станислава Манжиевского.

В 2021 году начал действовать «налог для богатых»: доходы физлиц свыше 5 миллионов рублей в год облагаются по ставке 15%. Однако продавцов недвижимости нововведения не коснулись.

Станислав Манжиевский рассказал, что статья 224 Налогового кодекса была дополнена подпунктом, говорящим, что доходы от продажи имущества (за исключением ценных бумаг) облагаются налогом по ставке в 13%. Предельных ограничений законом не установлено. Поэтому подоходный налог будет рассчитываться по прежней ставке.

Кроме того, вовсе не придется платить, если продавец владеет жильем минимум три года с момента покупки. Эта норма действует, если квартира является единственным жильем, досталась в результате приватизации, по наследству, договору дарения от близкого родственника или договору пожизненного содержания с иждивением. В остальных случаях, чтобы продать квартиру без налога необходимо подождать пять лет.