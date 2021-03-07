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Россиянам рассказали, как изменится ставка по ипотеке весной 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Финансист рассказал о вероятном росте ставки по ипотеке весной
Фото: РИА "ФедералПресс"
В этом году, вероятнее всего, ставка по ипотеке в России начнет расти. Об этом «ФедералПресс» рассказал председатель «Лиги финансовых институтов» Александр Ивашкин.

«Центробанк России на последнем заседании 12 февраля намекнул, что будет в дальнейшем определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике. Скорее всего, это будет означать рост ключевой ставки, что впоследствии означает рост ставок по кредитам, включая ипотечные», — отметил он.

Причин для этого множество. В прошлом году официальный показатель Росстата по потребительской инфляции составил 4,9 процента. А за два с половиной месяца этого года цены на продовольствие, в среднем, уже выросли почти на 1,5 процента. К тому же, рубль снова начал проседать. Однако такой позиции придерживаются не все специалисты.
Например, рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) считает, что пока для увеличения ставок по ипотеке нет особого повода. По крайней мере, в ближайшие несколько месяцев. Если уж подорожание и начнется, то именно с потребительских кредитов.
Старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин отметил, что в ипотеке сначала подорожают кредиты на вторичном рынке. А вот на первичном ставки будут неизменны до лета.
Ранее сообщалось, условия льготной ипотеки в регионах могут поменять. Такое мнение высказал руководитель Института региональной экспертизы Дмитрий Михайличенко.
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Недвижимость , Дмитрий Михайличенко , Росстат , Центральный банк России , ФедералПресс
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