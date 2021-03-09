Названы российские регионы с самой доступной ипотекой 

Ямало-Ненецкий округ, Магаданская область и Ханты-Мансийский округ заняли первые места в рейтинге доступности ипотеки в российских регионах.

В целом 2020 год для ипотечного кредитования в России оказался удачным. Было заключено рекордное за всю историю количество ипотечных договоров, обновлен исторический максимум по суммарному объему ипотеки.

За год россияне взяли около 1,72 миллиона новых ипотечных кредитов. Для сравнения: в 2019 году показатель составлял 1,28 миллиона. В денежном выражении объем выданной за год ипотеки составил 4,3 триллиона рублей (2,9 триллиона — в 2019 году).

Аналитики подсчитали в каждом из российских регионов долю семей, которые могут позволить себе приобрести двухкомнатную типовую квартиру в ипотеку. В среднем по России показатель за год увеличился с 31,3 до 32,7 процента благодаря снижению ставок по ипотеке и ростом сроков кредитования.

В четверке регионов-лидеров оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (более 71 процента семей могут взять двухкомнатную квартиру в ипотеку), Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ.

Еще в 13 регионах доля семей, для которых доступна покупка жилья в ипотеку, превышает 40 процентов, в 34 регионах показатель оказался выше 30 процентов.

Наряду с этим в девяти регионах менее 20 процентов семей могут приобрести типовую «двушку», используя ипотечный кредит. Замыкают рейтинг Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Севастополь, Республика Крым, Республика Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарская Республика и Республика Тыва.

Эксперты объясняют это традиционно большим средним составом семей в данных регионах и, как следствие, низким семейным доходом после вычета прожиточного минимума на каждого члена семьи, а также невысокими официальными зарплатами. Кроме того, в данных регионах значительная доля сельского населения, а в крупных городах многие продолжают жить в частных домах.

В Крыму и Севастополе цены на жилье остаются высокими, поэтому местные жители со своими относительно небольшими зарплатами испытывают трудности в приобретении жилья, сообщает РИА Новости