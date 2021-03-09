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Мишустин подписал распоряжение о распределении жилищных сертификатов 

Прайм и ещё 4 2 часа назад
Мишустин утвердил распределение жилищных сертификатов
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении жилищных сертификатов для вынужденных переселенцев и военнослужащих, сообщила пресс-служба кабмина.

"Более 5,5 тысячи российских семей получат жилищные сертификаты в 2021 году… Сертификат даёт право приобрести жильё за счёт средств федерального бюджета. Рассчитывать на такую поддержку могут отдельные категории граждан, в их числе — чернобыльцы, вынужденные переселенцы, граждане, переезжающие из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований, а также военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и МЧС", — говорится в сообщении.

Добавляется, что помощь будет положена тем, кто нуждается в улучшении жилищных условий.
Сообщается, что все жилищные сертификаты должны быть выпущены до конца марта, а всего на эту меру поддержки в 2021 году направят порядка 14,7 миллиарда рублей.
Мишустин подписал постановление, позволяющее размещать средства для погашения военной ипотеки на эскроу-счетах, деньги с которых передаются застройщику только после ввода жилого дома в эксплуатацию.

"В рамках программы военной ипотеки государство перечисляет на счёт военнослужащего в накопительно-инвестиционной системе средства для выплат по жилищному кредиту. Деньги можно потратить на приобретение квартиры или частного дома. Срок погашения займа — до 20 лет", — также говорится в сообщении.

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Недвижимость , Михаил Мишустин , МЧС , МВД
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