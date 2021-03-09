Мишустин утвердил распределение жилищных сертификатов

"Более 5,5 тысячи российских семей получат жилищные сертификаты в 2021 году… Сертификат даёт право приобрести жильё за счёт средств федерального бюджета. Рассчитывать на такую поддержку могут отдельные категории граждан, в их числе — чернобыльцы, вынужденные переселенцы, граждане, переезжающие из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований, а также военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и МЧС", — говорится в сообщении.
"В рамках программы военной ипотеки государство перечисляет на счёт военнослужащего в накопительно-инвестиционной системе средства для выплат по жилищному кредиту. Деньги можно потратить на приобретение квартиры или частного дома. Срок погашения займа — до 20 лет", — также говорится в сообщении.