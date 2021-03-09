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Аналитики составили список самых больших продаваемых квартир 

Вероника Полынина 1 час назад
Аналитики составили список самых больших продаваемых квартир
Фото: depositphotos.com
Аналитики ЦИАН составили список самых больших квартир, выставленных на продажу в России. Об этом пишет «Российская газета».
Самым крупным лотом стал 2000-метровый пентхаус в Сочи стоимостью 567 млн рублей.
В квартире есть несколько террас с разбитыми в них садами, окна выходят на четыре стороны, собственник при желании может оборудовать в помещении бассейн.
Второй сверхкрупный объект — пентхаус в центре Санкт-Петербурга на Воскресенской набережной площадью 903,5 квадратных метра. В квартире девять балконов, собственный лифт, отдельный вход для прислуги. Жилая площадь апартаментов занимает 528 квадратных метров.
На третьем месте — 880-метровая квартира в подмосковном Одинцове. За 150 млн рублей собственник получит трехуровневый пентхаус с четырьмя спальнями, тремя гостиными, тремя балконами и лоджией.
В Ялте продаются 830-метровые апартаменты с бассейном и собственным кинотеатром. Цена вопроса — 110,5 млн рублей.
В Красноярске за 50 млн рублей можно стать владельцем семикомнатной квартиры на берегу Енисея площадью 815 квадратных метров.
В Нижнем Новгороде за 65 млн рублей на продажу выставлен трехуровневый пентхаус на берегу Волги площадью 725 квадратных метров.
Также квартиры метражом более 500 квадратных метров можно выставлены на продажу в Казани, Ижевске, Екатеринбурге, Барнауле, Новосибирске, Нальчике, Перми, Тюмени, Волгограде и Калининграде.
Как ранее сообщал «Рамблер», в России упал спрос на съемное жилье. По данным ЦИАН, объем предложений уже на 70% больше, чем в прошлом году. В феврале спрос на однушки и двушки сократился на 0,7% и 1,5% соответственно.
Видео дня. Продукты в России подорожали в феврале
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Недвижимость , ЦИАН , "Российская газета"
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