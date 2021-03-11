Российский миллиардер погасит ипотеку многодетной семье

О проблемах Доргоевых с жильем стало известно
в марте 2021 года. Супруги, воспитывающие троих детей, рассказали изданию, что оформили кредит в миллион рублей пять лет назад и должны были каждый месяц вносить более семи тысяч рублей. Однако через два года супруг потерял работу из-за сокращения, и семья в течение нескольких месяцев не оплачивала ипотеку. В итоге у нее накопился долг в 40 тысяч рублей. Вскоре банк решил продать объект за 1,9 миллиона рублей и вернул семье 1,4 миллиона рублей с учетам остатка по кредиту.