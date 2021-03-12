Льготную ипотеку продлят. Вопрос — в каком виде?

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предлагает сохранить льготную ипотеку в отдельных регионах с низким спросом на жилье. В Госдуме считают, что эта программа должна быть адресной, а не региональной.

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По мнению председателя Центробанка, программа льготной ипотеки была эффективна как антикризисная мера. Поддержку получили как покупатели жилья, так и строительная отрасль. Но теперь ее пора сворачивать, заявила Набиуллина в интервью «Известиям» . Причина все та же, о которой говорили еще в прошлом году: спрос растет — жилье дорожает. Рекордсмены здесь — Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и область, а также Краснодарский край.

Сейчас в России действует сразу несколько ипотечных госпрограмм, но дискуссия развернулась вокруг одной. Это кредиты на покупку квартир в новостройках под 6,5% годовых. Эта программа должна была завершиться 1 ноября, но ее продлили до 1 июля текущего года.

Набиуллина предлагает после этой даты сохранить программу льготной ипотеки лишь в 24 регионах, среди которых она назвала, например, Башкирию.

О том, как льготная ипотека повлияла на бизнес, рассказывает основатель и гендиректор ГК «Жилстройинвест» из Уфы Рабис Салихов:

— У нас уровень ипотеки в общей массе продажи составляет до 85%. Если до июля месяца ее уже будут сворачивать, это нежелательно. Сегодня выгоднее купить недвижимость по ипотеке, чем хранить деньги в депозите в банке. 6,5% — это, конечно, повлияло на спрос. А раз спрос увеличивается, естественно, и цена повышается.

— Можете в цифрах рассказать, на сколько процентов льготная ипотека повысила ваши квадратные метры в стоимости?

— Я не могу сказать.

Ирина Доброхотова, председатель совета директоров компании «БЕСТ-Новострой»: «Мы видим, что даже с января по февраль цены выросли в московском регионе на 5% на комфорт-класс. Спрос превышает предложение в этих крупных регионах. И мы знаем, что даже во Владивостоке был перебор и стоимость росла как на дрожжах. Когда это происходит? Когда не хватает предложения. Поэтому я считаю, что нужно готовить постепенный уход от льготной ипотеки в этих городах, но обязательно оставить в других регионах страны».

Винить во всем только льготную ипотеку было бы неверно. Рынок жилья разогрела не только она. Нужно еще учесть малопривлекательную доходность банковских вкладов на фоне рекордно низкой ключевой ставки ЦБ, а также введенный с 2021 года налог на депозиты свыше 1 млн рублей. Неудивительно, что россияне стали перекладываться в недвижимость.

В Госдуме не поддержали идею Набиуллиной оставить льготную ипотеку лишь для отдельных регионов. Вот что сказал Business FM зампред комитета по транспорту и строительству нижней палаты Павел Федяев

Павел Федяев, зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству нижней палаты: «Та идея, которую мы предлагали, — одна льготная ипотека в одни руки, я считаю, заслуживает очень пристального внимания. На что будем ориентироваться, когда будем это решение принимать? Конечно, у нас есть поручение президента, чтобы мы поддержали семьи с детьми, в этом тоже заложена адресность, тоже нет регионального принципа. Обязательно, если распространяется, должно распространяться на всю страну. Мы не должны ставить в какое-то привилегированное положение жителей, условно, Новосибирска, по сравнению, например, с Москвой».