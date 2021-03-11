«Дефицит кадров серьезно сказывается на сроках, а также себестоимости строительства», - пояснил руководитель Департамента строительства девелоперской компании Glincom Алексей Солодовников.
«Все это привело к тому, что уже в марте 2021 года мы повысили цены на 10%. При этом мы компенсируем разницу собственной прибылью, так как понимаем, что выше цена будет неконкурентной. Клиент просто не сможет приобрести постройку. Реальный рост затрат соответствовал бы индексации цены в 15–18% при текущем уровне рентабельности», - пояснил изданию владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.
«Мы не сможем отказаться от рабочих из СНГ в 2021 году, но в перспективе трех – пяти лет — это реально», — считает Лазовский.