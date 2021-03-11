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Россиян предупредили о росте цен на жилье

Алиса Селезнёва
48 минут назад
Нехватка рабочих на стройках из-за закрытия границ резко повысила цены на подрядные работы, а, следовательно, и стоимость жилья. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет Life.
По данным Минстроя, в России не хватает 1,2 млн строителей. К проблемам на стройках привела пандемия коронавируса, закрытие границ и отъезд на родину трудовых мигрантов.
«Дефицит кадров серьезно сказывается на сроках, а также себестоимости строительства», - пояснил руководитель Департамента строительства девелоперской компании Glincom Алексей Солодовников.
Хорошие строители сейчас стали «штучным товаром», а нехватка рабочей силы колеблется в зависимости от региона – от 20% до 50%. Сильнее всего страдают Москва и Санкт-Петербург, отмечают эксперты.
«Все это привело к тому, что уже в марте 2021 года мы повысили цены на 10%. При этом мы компенсируем разницу собственной прибылью, так как понимаем, что выше цена будет неконкурентной. Клиент просто не сможет приобрести постройку. Реальный рост затрат соответствовал бы индексации цены в 15–18% при текущем уровне рентабельности», - пояснил изданию владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.
Он также отметил, что в отрасли малоэтажного строительства произошло повышение цен на подрядные работы до 100%.
При этом участники рынка уверены, что в России необходимо формировать свой кадровый резерв в строительных специальностях.
«Мы не сможем отказаться от рабочих из СНГ в 2021 году, но в перспективе трех – пяти лет — это реально», — считает Лазовский.
Как сообщал «Рамблер», ранее руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что строительному комплексу столицы не хватает около 15-20 тысяч рабочих. Он объяснил, что дефицит рабочей силы возник из-за того, что мигранты не могут въехать в страну в результате закрытия границы.
Недвижимость,Видео,Рафик Загрутдинов,Алексей Солодовников,
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