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Мишустин поручил подготовить предложения по льготной ипотеке

Праймиещё 7
2 часа назад
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою совместно с ЦБ РФ до 15 апреля подготовить предложения по дальнейшей реализации льготных ипотечных программ, сообщила пресс-служба кабмина.
Мишустин поручил подготовить предложения по льготной ипотеке
Фото: ТАССТАСС
"Часть поручений касается финансового сектора. До 15 апреля Минфин и Минстрой совместно с Банком России подготовят предложения по дальнейшей реализации льготных ипотечных программ", — говорится в сообщении.
Российские сенаторы в конце февраля на встрече с Мишустиным предложили развивать в стране программу льготной ипотеки, сделав ее более точечной, адресной.
Недвижимость,Михаил Мишустин,Минстрой,Центральный банк России,Минфин,
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