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Перепланировка: как не остаться без квартиры

Майк Габриелян
39 минут назад
За незаконную перепланировку государство может забрать любую квартиру и продать с торгов. Об этом предупреждает «Российская газета» со ссылкой на юристов.
За незаконную перепланировку могут лишить единственного жилья
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Часто владельцы квартиры не регистрируют переобустройство жилья, считая его мелким нарушением. Однако судебная практика показывает, что даже небольшие изменения могут привести к изъятию.
В 2013 году за снос несущей стены панельного дома собственника лишили прав на квартиру. В 2016 году владелец утратил жилье за объединение санузла без согласования. Такой случай напугал многих россиян, поскольку ранее объединение санузла было распространенным явлением.
Недавно суд лишил квартиры собственника, который незаконно пристроил балкон. Он пробил дверной проем в наружной стене. Даже по решению суда мужчина отказался восстанавливать прежний вид помещения, рассказала юрист Татьяна Мацукова.
Представитель НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева сообщила, что по Жилищному кодексу, перепланировка может стать основанием для изъятия и продажи с торгов даже единственного жилья. Средства от продажи жилья пойдут на восстановление первоначального вида квартиры, а остаток отдадут бывшему владельцу.
Эксперты говорят, что суды до последнего остаются на стороне собственника. Но если владелец не соглашается вернуть квартиру в прежний вид, ее изымают. Это происходит, когда незаконная перепланировка угрожает всему многоквартирному дому.
Ранее «Рамблер» сообщал, что предпринимателей будут штрафовать за незаконную перепланировку.
Недвижимость,"Российская газета",
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