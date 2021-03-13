Госдуме предложили зафиксировать ипотечную ставку на постоянной отметке, вполовину от ключевой ставки Центробанка . На сегодня это ипотека в 2%. С инициативой выступил руководитель фракции "СР" в Госдуме Сергей Миронов

«В правительстве и Центробанке обсуждают варианты продления программы льготной ипотеки. Но как будто забывают о том, что при ключевой ставке ЦБ в 4,25% ставка ипотеки в 6,5% – никакая не льготная, а вполне рыночная», – заявил Миронов.

По его мнению, надо кардинально пересмотреть подход к ипотеке и зафиксировать ставку на постоянной низкой отметке. Например, на уровне одной второй от ключевой ставки, то есть 2%.

Миронов говорит, что цены на жилье за прошлый год выросли в крупных городах на 15-20%. Люди испугались кризиса, начали массово вкладываться в недвижимость. Застройщики, пользуясь этим, взвинтили цены. В итоге от программы льготной ипотеки «выиграли лишь застройщики и банки».

Избежать спекуляций позволит фиксация ставки на низком уровне.

Миронов ссылается на опыт стран «большой двадцатки», где жилищные кредиты десятилетиями выдаются под 2-4%. В России низкая ставка также должна стать нормой. Государство не должно забывать, что «интересы граждан превыше наваров строительного бизнеса и банков».