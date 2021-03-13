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Сергей Миронов предложил выдавать ипотеку под 2%

Майк Габриелян
2 часа назад
В Госдуме предложили зафиксировать ипотечную ставку на постоянной отметке, вполовину от ключевой ставки Центробанка. На сегодня это ипотека в 2%. С инициативой выступил руководитель фракции "СР" в Госдуме Сергей Миронов.
«В правительстве и Центробанке обсуждают варианты продления программы льготной ипотеки. Но как будто забывают о том, что при ключевой ставке ЦБ в 4,25% ставка ипотеки в 6,5% – никакая не льготная, а вполне рыночная», – заявил Миронов.
По его мнению, надо кардинально пересмотреть подход к ипотеке и зафиксировать ставку на постоянной низкой отметке. Например, на уровне одной второй от ключевой ставки, то есть 2%.
Миронов говорит, что цены на жилье за прошлый год выросли в крупных городах на 15-20%. Люди испугались кризиса, начали массово вкладываться в недвижимость. Застройщики, пользуясь этим, взвинтили цены. В итоге от программы льготной ипотеки «выиграли лишь застройщики и банки».
Избежать спекуляций позволит фиксация ставки на низком уровне.
Миронов ссылается на опыт стран «большой двадцатки», где жилищные кредиты десятилетиями выдаются под 2-4%. В России низкая ставка также должна стать нормой. Государство не должно забывать, что «интересы граждан превыше наваров строительного бизнеса и банков».
Ранее «Рамблер» сообщал, что Пермякова взяла третью ипотеку ради квартиры в центре Москвы.
Недвижимость,Видео,Сергей Миронов,Центральный банк России,Госдума,
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