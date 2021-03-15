Земельный налог может вырасти в десятки раз

В России в 2022 году пройдет государственная кадастровая оценка земельных участков всех категорий: сельских, муниципальных, дачных и земель поселений. В Новосибирской области, где она уже состоялась, аграрии заявили о резком повышении налога, пишет «Московский комсомолец»
.
По данным новосибирских фермеров, кадастровая стоимость некоторых участков, как и налога на них, выросла в десятки раз.
«Где-то кадастровая стоимость земельных участков даже уменьшилась. Но в основном – с нынешнего года увеличилась в 5-6 раз. Хотя есть и другие примеры. Небольшой фермерский надел, расположенный в 450 километрах от областного центра, вдруг подорожал с 800 тысяч рублей до 60 миллионов. Соответственно, фермер должен платить за него налог не 6 тысяч рублей, как раньше, а 200 тысяч», - рассказал изданию главный редактор сельскохозяйственного журнала «Председатель» (Новосибирск) Павел Березин.
Аграриев возмутило, что их не предупредили о переоценке в рамках пилотного проекта в Новосибирской области, в который вошли земли сельхозназначения, а оценщиков они даже не видели.
В свою очередь представители кадастровой палаты отметили, что рассылали уведомления в районные муниципалитеты и сельсоветы и призывали землепользователей выходить на контакт и присылать достоверные сведения о своих участках.
Как предполагают землевладельцы, при оценке были использованы старые кадастровые карты и справки из местных органов власти, заинтересованных в увеличении земельного налога, который остается в местном бюджете. Сейчас фермеры оспаривают результаты, нанимая независимых экспертов, пишет издание.
В ходе кадастровой оценки земель, которая пройдет в 2022 году по всей России, государственные оценщики вряд ли пойдут по участкам, предупредил кандидат экономических наук, ведущий программы «Сельский час» Игорь Абакумов
. И ситуация со скандалами по начислению земельного налога с дачных участков, которая была в России в 2015-2016 годах, может повториться.
«Лучше всего уже с нынешнего года не только дачникам, но и всем землепользователям, периодически заходить на Публичную кадастровую карту на сайте Росреестра и держать вопрос под контролем. Чтобы вовремя начать оспаривать непонятные цифры», - отметил он.
«Рамблер» писал, что ранее налоговые льготы получили предпенсионеры. Так, был введен вычет, уменьшающий налог на кадастровую стоимость 600 квадратных метров по одному земельному участку. Также россияне предпенсионного возраста были освобождены от налога на имущество физических лиц по одному из объектов недвижимости, не используемых в предпринимательской деятельности.