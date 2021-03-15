Земельный налог может вырасти в десятки раз

В России в 2022 году пройдет государственная кадастровая оценка земельных участков всех категорий: сельских, муниципальных, дачных и земель поселений. В Новосибирской области, где она уже состоялась, аграрии заявили о резком повышении налога, пишет «Московский комсомолец»

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По данным новосибирских фермеров, кадастровая стоимость некоторых участков, как и налога на них, выросла в десятки раз.

«Где-то кадастровая стоимость земельных участков даже уменьшилась. Но в основном – с нынешнего года увеличилась в 5-6 раз. Хотя есть и другие примеры. Небольшой фермерский надел, расположенный в 450 километрах от областного центра, вдруг подорожал с 800 тысяч рублей до 60 миллионов. Соответственно, фермер должен платить за него налог не 6 тысяч рублей, как раньше, а 200 тысяч», - рассказал изданию главный редактор сельскохозяйственного журнала «Председатель» (Новосибирск) Павел Березин.

Аграриев возмутило, что их не предупредили о переоценке в рамках пилотного проекта в Новосибирской области, в который вошли земли сельхозназначения, а оценщиков они даже не видели.

В свою очередь представители кадастровой палаты отметили, что рассылали уведомления в районные муниципалитеты и сельсоветы и призывали землепользователей выходить на контакт и присылать достоверные сведения о своих участках.

Как предполагают землевладельцы, при оценке были использованы старые кадастровые карты и справки из местных органов власти, заинтересованных в увеличении земельного налога, который остается в местном бюджете. Сейчас фермеры оспаривают результаты, нанимая независимых экспертов, пишет издание.

В ходе кадастровой оценки земель, которая пройдет в 2022 году по всей России, государственные оценщики вряд ли пойдут по участкам, предупредил кандидат экономических наук, ведущий программы «Сельский час» Игорь Абакумов . И ситуация со скандалами по начислению земельного налога с дачных участков, которая была в России в 2015-2016 годах, может повториться.

«Лучше всего уже с нынешнего года не только дачникам, но и всем землепользователям, периодически заходить на Публичную кадастровую карту на сайте Росреестра и держать вопрос под контролем. Чтобы вовремя начать оспаривать непонятные цифры», - отметил он.