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В России рухнули продажи жилья 

Прайм и ещё 11 4 часа назад
В России рухнули продажи строящегося жилья
Фото: ТАСС
В этом году продажи строящегося жилья в России ожидаемо рухнули, однако пока это никак не отразилось на ценах — они продолжают расти во всех без исключения городах-миллионниках. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на аналитический обзор, подготовленный экспертами портала Restate.ru.
Специалисты обратили внимание на то, что заметнее всего с начала года — на 13% — подорожали квартиры в новостройках Ростова-на-Дону. Интересно, что при этом город остается одним из самых недорогих для покупателей недвижимости (из числа муниципалитетов с населением более миллиона человек) — строящееся жилье здесь вчетверо дешевле московского: 64,5 тысячи рублей за квадратный метр против 251,6 тысячи за "квадрат" в столице.
В число городов, где жилье сильно прибавило в цене, также вошли Нижний Новгород (плюс 10%), Москва (плюс 9%), Уфа, Красноярск и Пермь (во всех по плюс 7%). В Москве цены выросли больше всего в абсолютном значении — на 20 тысяч рублей за квадратный метр. Что же касается Санкт-Петербурга, то там темпы роста стоимости строящегося жилья чуть замедлились — "квадрат" подорожал на 9 тысяч рублей (или 5,5%).
Аналитики заметили, что "на первичном рынке сейчас практически нет сделок, нет звонков… Однако давление на цены все равно продолжает оказывать то, что все больше проектов реализуется через эскроу-счета, плюс рост цен на стройматериалы никуда не делись. И нельзя забывать об инерции: разогнавшись в прошлом году, цены мгновенно остановиться не могут. Возможно, замедление произойдет позднее, и тут многое будет зависеть от политики государства — будет ли оно и дальше стимулировать спрос. Пока ответа на этот вопрос нет".
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Недвижимость , Lenta.ru
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