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Самую дешевую квартиру в 45 кв. м нашли в Ингушетии 

Вероника Полынина 3 часа назад
Самую дешевую квартиру в 45 кв. м нашли в Ингушетии
Фото: РИА Новости
Самую дешевую квартиру площадью 45 квадратных метров на вторичном рынке можно найти в Ингушетии, выяснили аналитики «ДомКлик».
Как пишут «Известия», эксперты проанализировали объявления о продажах в разных регионах России и сравнили цены на жилье площадью 45 метров.
В Ингушетии квартиру этой площади можно купить в среднем за 1 млн рублей.
Во Владимирской и Курганской областях 45-метровое жилье предлагается в среднем за 1,7 млн рублей, а в республиках Калмыкия и Марий Эл — за 1,8 млн рублей.
В десятку регионов с самыми низкими ценами на вторичном рынке попали Челябинская, Брянская, Псковская, Саратовская области и Кабардино-Балкария.
Самые доступные новостройки расположены в Курганской области. 45-метровое жилье в новом доме в этом регионе можно приобрести за 1,7 млн рублей.
Также в списке регионов с самыми доступными новостройками оказались Оренбургская (1,74 млн рублей), Ивановская (1,77 млн рублей), Псковская (1,85 млн рублей) и Саратовская области (1,96 млн рублей).
Как сообщал «Рамблер», в 2020 году услуги ЖКХ в среднем по России подорожали на рекордно низкие 3,55%. Это минимальный показатель за последние 19 лет. Он связан с тем, что ряд регионов отказался повышать цены на отдельные жилищно-коммунальные услуги в связи с пандемией коронавируса, а другие субъекты РФ приостановили сбор взносов на капитальный ремонт.
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Недвижимость , газета "Известия"
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