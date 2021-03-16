Самую дешевую квартиру в 45 кв. м нашли в Ингушетии 

Самую дешевую квартиру площадью 45 квадратных метров на вторичном рынке можно найти в Ингушетии, выяснили аналитики «ДомКлик».

Как пишут «Известия» , эксперты проанализировали объявления о продажах в разных регионах России и сравнили цены на жилье площадью 45 метров.

В Ингушетии квартиру этой площади можно купить в среднем за 1 млн рублей.

Во Владимирской и Курганской областях 45-метровое жилье предлагается в среднем за 1,7 млн рублей, а в республиках Калмыкия и Марий Эл — за 1,8 млн рублей.

В десятку регионов с самыми низкими ценами на вторичном рынке попали Челябинская, Брянская, Псковская, Саратовская области и Кабардино-Балкария.

Самые доступные новостройки расположены в Курганской области. 45-метровое жилье в новом доме в этом регионе можно приобрести за 1,7 млн рублей.

Также в списке регионов с самыми доступными новостройками оказались Оренбургская (1,74 млн рублей), Ивановская (1,77 млн рублей), Псковская (1,85 млн рублей) и Саратовская области (1,96 млн рублей).

Как сообщал «Рамблер», в 2020 году услуги ЖКХ в среднем по России подорожали на рекордно низкие 3,55%. Это минимальный показатель за последние 19 лет. Он связан с тем, что ряд регионов отказался повышать цены на отдельные жилищно-коммунальные услуги в связи с пандемией коронавируса, а другие субъекты РФ приостановили сбор взносов на капитальный ремонт.