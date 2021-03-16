Бизнес-центр «Алросы» в Москве выставили на торги

Бизнес-центр класса B+ в историческом центре Москвы, принадлежащий алмазодобывающей компании "Алроса" , выставлен на торги за 1 миллиард рублей, говорится в сообщении Российского аукционного дома (РАД).

Бизнес-центр площадью 4,3 тысячи квадратных метров расположен в центре Москвы по адресу: 1-й Казачий переулок, дом 12, строение 1. Это четырехэтажный особняк 1862 года постройки с подземным этажом, собственной огороженной территорией и наземной парковкой. Ранее в здании располагался офис "Алросы", отмечается в сообщении.

В нем указывается, что аукцион состоится 1 апреля. Лот продается по поручению АК " Алроса " в рамках продажи непрофильного имущества.

БЦ расположен на двух смежных земельных участках общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров, договор аренды по ним заключен до 2030 года, говорится в сообщении.