Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
72.72
$
72.90
86.55
86.85
Прогноз
22.03 – 29.03
$
72.50
86.49
Индексы и котировки Brent
68.34
+0.01 Золото
1731.02
+0.02 РТС
1543.99
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
16.03
1.1903
–0.0142
01.03
1.2045
12.03
04.03
18.02

Бизнес-центр «Алросы» в центре Москвы выставили на торги за 1 млрд рублей 

РИА Недвижимость 3 часа назад
Бизнес-центр «Алросы» в Москве выставили на торги
Фото: РИА Новости
Бизнес-центр класса B+ в историческом центре Москвы, принадлежащий алмазодобывающей компании "Алроса", выставлен на торги за 1 миллиард рублей, говорится в сообщении Российского аукционного дома (РАД).
Бизнес-центр площадью 4,3 тысячи квадратных метров расположен в центре Москвы по адресу: 1-й Казачий переулок, дом 12, строение 1. Это четырехэтажный особняк 1862 года постройки с подземным этажом, собственной огороженной территорией и наземной парковкой. Ранее в здании располагался офис "Алросы", отмечается в сообщении.
В нем указывается, что аукцион состоится 1 апреля. Лот продается по поручению АК "Алроса" в рамках продажи непрофильного имущества.
БЦ расположен на двух смежных земельных участках общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров, договор аренды по ним заключен до 2030 года, говорится в сообщении.
"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах — на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. В 2020 году "Алроса" реализовала непрофильные активы на 2,2 миллиарда рублей.
Видео дня. У 23% россиян при увольнении не хватит денег на неделю
РИА Недвижимость: последние новости
Почем стать москвичом? Сколько сейчас стоит квартира в московском регионе Почем стать москвичом? Сколько сейчас стоит квартира в московском регионе Ярославские власти: льготная ипотека улучшает демографическую ситуацию Ярославские власти: льготная ипотека улучшает демографическую ситуацию Банки в основном поддержали список регионов ЦБ для льготной ипотеки Банки в основном поддержали список регионов ЦБ для льготной ипотеки
Комментарии
Недвижимость , Алроса
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В России могут исчезнуть дешевые игрушки из Китая
00:32
В России могут исчезнуть дешевые игрушки из Китая
Экономика
ЦБ отозвал лицензию московского Форбанка
00:27
ЦБ отозвал лицензию московского Форбанка
Компании
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
01:43
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
Рынки
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
00:54
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
Экономика
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение