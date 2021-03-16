Бизнес-центр «Алросы» в Москве выставили на торги

Бизнес-центр класса B+ в историческом центре Москвы, принадлежащий алмазодобывающей компании "Алроса", выставлен на торги за 1 миллиард рублей, говорится в сообщении Российского аукционного дома (РАД).
Бизнес-центр площадью 4,3 тысячи квадратных метров расположен в центре Москвы по адресу: 1-й Казачий переулок, дом 12, строение 1. Это четырехэтажный особняк 1862 года постройки с подземным этажом, собственной огороженной территорией и наземной парковкой. Ранее в здании располагался офис "Алросы", отмечается в сообщении.
В нем указывается, что аукцион состоится 1 апреля. Лот продается по поручению АК "Алроса" в рамках продажи непрофильного имущества.
БЦ расположен на двух смежных земельных участках общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров, договор аренды по ним заключен до 2030 года, говорится в сообщении.
"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах — на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. В 2020 году "Алроса" реализовала непрофильные активы на 2,2 миллиарда рублей.