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Россиян предупредили о рисках ремонта в квартирах «в бетоне» 

Вероника Полынина 1 час назад
Россиян предупредили о рисках ремонта в квартирах «в бетоне»
Фото: ТАСС
Ремонт в квартире, купленной без внутренних стен, необходимо узаконить, напоминает «Российская газета».
По подсчетам Ассоциации юристов России, сотни тысяч владельцев квартир в новостройках «в бетоне» могут столкнуться с юридическими проблемами, если комнаты и санузлы в этих квартирах выходят за пределы плана БТИ.
В этом случае ремонт может быть приравнен к перепланировке. В квартиру может наведаться жилищная инспекция, выписать штраф или даже заставить вернуть все помещения на свое место.
По словам юристов, перед тем, как возводить стены в новой квартире, необходимо разработать проект в проектной организации и согласовать его с контролирующими структурами.
Контролирующие структуры выдадут разрешение, которое действует год с возможностью продления еще на 6 месяцев. После получения разрешения можно приступать к ремонту. Причем надо уложиться в указанные сроки, то есть максимум полтора года.
По окончании ремонта подрядчик должен составить акт выполненных работ, который также подлежит согласованию в контролирующем органе на приемочной комиссии. Отклонение от проекта быть не должно.
В случае приобретения квартиры с нелегальной перепланировкой собственник обязан привести помещение в соответствие с планом БТИ. Иначе чиновники могут подать в суд и лишить покупателя квартиры. Ее выставят на торги, выручку отдадут человеку за вычетом расходов на ремонт, провести который обяжут нового собственника.
Ранее, как писал «Рамблер», аналитики выяснили, в каких регионах России можно купить самые дешевые квартиры в новостройках. Лидером рейтинга стала Курганская область. 45-метровое жилье в новом доме в этом регионе можно приобрести за 1,7 млн рублей. Также в списке регионов с самыми доступными новостройками оказались Оренбургская (1,74 млн рублей), Ивановская (1,77 млн рублей), Псковская (1,85 млн рублей) и Саратовская области (1,96 млн рублей).
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Недвижимость , "Российская газета"
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