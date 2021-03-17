Дачи подорожали на 11,5%

Дачи в России подорожали в 78 регионах страны. Рост цен с марта 2020 года в среднем составило 11,5%, передает ТАСС со ссылкой на данные исследования федерального портала «Мир квартир».

Средняя стоимость дачи по России в настоящее время составляет 1,9 млн рублей.

С марта 2020 года под наибольший ценовой удар попали дачи в Вологодской области. Там они выросли в цене на 27,8%. Кроме того, значительный рост цен зафиксирован в Липецкой (25,7%), Рязанской (23,9%), Калининградской (22,4%) областях и в Республике Ингушетия (21,8%). В Астраханской, Смоленской, Ивановской, Брянской областях, в Крыму и Удмуртии, а также в городе федерального значения Севастополь подорожание составило 19-21%.

Меньше всего дачи подорожали в Карачаево-Черкесии, Хакасии, Амурской, Архангельской и Сахалинской областях. Рост цен там составил до 5%.

Спрос на загородную недвижимость значительно увеличился на фоне карантинных ограничений, заявил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко . Это вызвало скачок цен. Луценко прогнозирует обычный сезонный всплеск спроса весной.

«Цены, вероятно, еще подрастут, так как частично на загородный рынок переключается спрос с рынка квартирного, где ценники за год увеличились радикально. Сейчас люди ищут, во что вложить деньги, и некоторым именно дача кажется доступным и правильным вариантом. Кроме того, часть дачного сегмента подпадает под условия для сельской ипотеки и ипотеки на деревянные дома. Это также может поднять и спрос, и цены», — цитирует агентство Луценко.