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В России дачи подорожали на 11,5% 

Лера Букина 4 часа назад
Дачи подорожали на 11,5%
Фото: ТАСС
Дачи в России подорожали в 78 регионах страны. Рост цен с марта 2020 года в среднем составило 11,5%, передает ТАСС со ссылкой на данные исследования федерального портала «Мир квартир».
Средняя стоимость дачи по России в настоящее время составляет 1,9 млн рублей.
С марта 2020 года под наибольший ценовой удар попали дачи в Вологодской области. Там они выросли в цене на 27,8%. Кроме того, значительный рост цен зафиксирован в Липецкой (25,7%), Рязанской (23,9%), Калининградской (22,4%) областях и в Республике Ингушетия (21,8%). В Астраханской, Смоленской, Ивановской, Брянской областях, в Крыму и Удмуртии, а также в городе федерального значения Севастополь подорожание составило 19-21%.
Меньше всего дачи подорожали в Карачаево-Черкесии, Хакасии, Амурской, Архангельской и Сахалинской областях. Рост цен там составил до 5%.
Спрос на загородную недвижимость значительно увеличился на фоне карантинных ограничений, заявил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. Это вызвало скачок цен. Луценко прогнозирует обычный сезонный всплеск спроса весной.

«Цены, вероятно, еще подрастут, так как частично на загородный рынок переключается спрос с рынка квартирного, где ценники за год увеличились радикально. Сейчас люди ищут, во что вложить деньги, и некоторым именно дача кажется доступным и правильным вариантом. Кроме того, часть дачного сегмента подпадает под условия для сельской ипотеки и ипотеки на деревянные дома. Это также может поднять и спрос, и цены», — цитирует агентство Луценко.

Ранее «Рамблер» сообщал, что аренда дачи подорожала за год на 20 процентов.
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Недвижимость , Павел Луценко , ИТАР-ТАСС
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