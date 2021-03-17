Вторичное жилье в пятиэтажках за год подорожало на 13%

Средняя цена одного квадратного метра российского пятиэтажного жилья на вторичном рынке за год увеличилась на 13%, до 49,7 тысячи рублей, пишет РБК со ссылкой на результаты исследования сервиса «Авито Недвижимость».

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Так, максимальный рост цен на такое жилье зафиксирован в Калининграде, самая высокая цена метра — в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

Доля квартир в пятиэтажках составляет 31%, подсчитали аналитики. Спрос на такое жилье оценивают в 35% всего вторичного рынка в России. Сочи, Новосибирск и Челябинск – города с самым большим ростом спроса спроса на квартиры в пятиэтажках.

Максимальный рост цены предложения жилья в пятиэтажках отмечался в Калининграде (+42%) и Сочи (+28%). Третье место разделили Омск, Санкт-Петербург, Севастополь и Иркутск. Прирост в этих городах составил 27%.

Самая высокая стоимость «квадрата» вторичного пятиэтажного жилья зафиксирована в Москве (236,8 тысяч рублей). На второй строчке — Санкт-Петербург (139 тысяч рублей), на третьей — Сочи (131 тысяча рублей).

Подорожание квартир в пятиэтажках обусловлено определенными преимуществами данного жилья с точки зрения покупателей и с особенностями предложения жилья в отдельных регионах.

«Кварталы хрущевок обычно обладают удачной планировкой и сложившейся инфраструктурой, их строительство осуществлялось с соблюдением всех норм озеленения и уровня освещенности жилых помещений, что не всегда характеризует современные высотки. Кроме того, в регионах панельная пятиэтажка нередко превосходит по качеству иные постройки», — отмечает руководитель направления вторичной недвижимости «Авито Недвижимости» Руслан Закирьянов.