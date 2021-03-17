Цены на жилье в новостройках продолжили рост

Цена на квартиры в новостройках растут во всех городах-миллионниках, сообщают
аналитики Restate.ru.
Лидером роста стал Ростов-на-Дону. Там новостройки с начала 2021 года подорожали уже на 13,2% и приблизились к 65 тысячам рублей за квадратный метр.
В Нижнем Новгороде цены на квадратный метр жилья в новом доме выросли на 10% и готовятся преодолеть психологически важную отметку в 100 тысяч рублей за метр. В Москве рост составил 8,8%, средняя стоимость квадратного метра жилья составляет 250 тысяч рублей.
По словам руководителя федеральной базы недвижимости Restate.ru Андрея Доброго, рост цен на жилье привел к снижению спроса.
«На первичном рынке сейчас практически нет сделок, нет звонков», - констатировал он.
При этом, по словам эксперта, цены все равно продолжают подниматься из-за сделок через эскроу-счета и подорожания стройматериалов. По мнению Доброго, цены растут по инерции и не могут остановиться мгновенно.
«Возможно, замедление произойдет позднее и тут многое будет зависеть от политики государства – будет ли оно и дальше стимулировать спрос», - отметил он.
Ранее, как писал «Рамблер», аналитики выяснили, в каких регионах России можно купить самые дешевые квартиры в новостройках. Лидером рейтинга стала Курганская область. 45-метровое жилье в новом доме в этом регионе можно приобрести за 1,7 млн рублей. Также в списке регионов с самыми доступными новостройками оказались Оренбургская (1,74 млн рублей), Ивановская (1,77 млн рублей), Псковская (1,85 млн рублей) и Саратовская области (1,96 млн рублей).