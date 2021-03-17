Цены на жилье в новостройках продолжили рост

Цена на квартиры в новостройках растут во всех городах-миллионниках, сообщают аналитики Restate.ru.

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Лидером роста стал Ростов-на-Дону. Там новостройки с начала 2021 года подорожали уже на 13,2% и приблизились к 65 тысячам рублей за квадратный метр.

В Нижнем Новгороде цены на квадратный метр жилья в новом доме выросли на 10% и готовятся преодолеть психологически важную отметку в 100 тысяч рублей за метр. В Москве рост составил 8,8%, средняя стоимость квадратного метра жилья составляет 250 тысяч рублей.

По словам руководителя федеральной базы недвижимости Restate.ru Андрея Доброго, рост цен на жилье привел к снижению спроса.

«На первичном рынке сейчас практически нет сделок, нет звонков», - констатировал он.

При этом, по словам эксперта, цены все равно продолжают подниматься из-за сделок через эскроу-счета и подорожания стройматериалов. По мнению Доброго, цены растут по инерции и не могут остановиться мгновенно.

«Возможно, замедление произойдет позднее и тут многое будет зависеть от политики государства – будет ли оно и дальше стимулировать спрос», - отметил он.