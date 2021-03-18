Самая маленькая квартира Москвы занимает площадь 11м²

Второе место в рейтинге досталось квартире в районе Соколиная Гора — 14 квадратных метров. Жилье, которое подпадает под программу реновации, нуждается в ремонте. Будущему собственнику такая малогабаритка обойдется в 5,2 миллиона рублей.

Еще одну маленькую квартиру площадью 17,4 квадратного метра можно найти в Савеловском районе. Студия укомплектована необходимой мебелью и техникой, которые включены в стоимость. Цена вопроса — 6,4 миллиона рублей.

Для сравнения: самая большая московская «однушка» в настоящее время продается в районе Арбат. Ее площадь составляет 110 «квадратов», из окон открывается вид на «Москву-Сити» и три стороны центра. За такое жилье без ремонта просят 100 миллионов рублей.