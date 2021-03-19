Спрос на офисы в Москве будет низким в течение 3 лет

Объем чистого поглощения московских офисов будет отрицательным в 2021–2023 годах, пишет «Коммерсант» со ссылкой на прогноз Cushman & Wakefield.

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Аналитики полагают, что в 2021 году будет освобождено на 442 тысячи квадратных метров больше площадей, чем будет занято, в 2022 году — на 17 тысяч квадратных метров, а в 2023 году — на 63 тысячи квадратных метров.

С тем, что по итогам 2021 года на офисном рынке будет отрицательное чистое поглощение в связи с низким спросом, соглашается директор департамента офисной недвижимости Colliers Наталья Боннели.

Но не у всех консультантов пессимистичные взгляды на этот счет, отмечает издание. Так, глава департамента офисной недвижимости JLL Алексей Ефимов ожидает положительного чистого поглощения. По его прогнозам, оно составит 150 тысяч квадратных метров.

«Но это формируется за счет ввода новых объектов, которые уже сейчас полностью заняты благодаря предварительным сделкам»,— говорит он.

На рынке продолжится высвобождение арендованных офисов, полагает эксперт. Спрос будет восстановлен в 2021 году, считает директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина . По ее прогнозам, объем поглощения в 2021 году будет на 64% больше показателей прошлого года, и составит 420–440 тысяч квадратных метров.

Основной фактор снижения интереса к офисам, по мнению аналитиков Cushman & Wakefield, – распространение дистанционного формата работы. Согласно подсчетам специалистов, в 2021 году удаленно работают 7–8% сотрудников, к 2023 году показатель будет достигать 5–6%. Кроме того, 31% персонала работают в гибридном формате, при котором сотрудники проводят в офисе 2-3 дня в неделю. В 2023 году показатель может составить 32%.

По мнению Боннели, в будущем большинство предприятий вернется к 100-процентному посещению офиса. Она считает, что оставить гибкий формат работы могут международные фирмы, которые работают по европейскому образцу.

По прогнозам аналитика департамента исследований Cushman & Wakefield Полины Афанасьевой, в 2024 году экономика начнет восстанавливаться, и, как следствие, спрос на офисы вырастет.