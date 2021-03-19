ЦБ может ужесточить регулирование выдачи ипотеки

Банк России в случае дальнейшего продолжительного ускоренного роста цен на недвижимость в стране может рассмотреть вопрос об ужесточении регулирования выдачи ипотеки, говорится в сообщении регулятора.

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"В 2020 году цены на недвижимость на первичном рынке выросли на 12%. В случае дальнейшего продолжительного ускоренного роста цен на недвижимость Банк России для поддержания качества ипотечных кредитных портфелей банков может рассмотреть в будущем вопрос об ужесточении макропруденциальных мер по ипотечным кредитам", - сказано в сообщении.

Правительство в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки под 6,5%. Одновременно Банк России снижал ключевую ставку - в июле она достигла исторического минимума в 4,25% годовых. На этом фоне средняя ставка по ипотеке опустилась к концу года до 7,36%, а граждане нарастили долги по жилищным кредитам до рекордных 9,1 триллиона рублей.

Ажиотажный спрос на кредиты вкупе с низким предложением привел к росту цен на недвижимость: сначала на первичном, а затем и на вторичном рынке.