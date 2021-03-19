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СМИ сообщили об увеличении спроса на элитное жильё в Москве 

Говорит Москва 1 час назад
В Москве вырос спрос на элитное жилье
Фото: РИА Новости
СМИ сообщили об увеличении спроса на элитное жильё в Москве. С начала года он вырос на 25%.
Об этом сообщил «Известиям» представитель агентства недвижимости Knight Frank Андрей Соловьёв. По его словам, около трети сделок в премиальном сегменте совершается с помощью ипотеки. Также на спрос на дорогую недвижимость влияют «исторически низкие для России» ставки по вкладам.
Эксперт уточнил, что в связи с пандемией из США и стран Европы вернулись состоятельные москвичи, которые хотят сохранить прежний уровень жизни и покупают квартиры премиум-класса.
Ранее агентство элитной недвижимости Savills обнародовало результаты исследования, согласно которому в столице по итогам февраля количество сделок выросло в 1,5 раза. 55% покупок в премиум-сегменте в центре Москвы совершалось в Хамовниках и Пресненском районе.
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Недвижимость , Андрей Соловьев , газета "Известия"
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