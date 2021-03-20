Где купить жилье со скидкой

Как купить квартиру с невыплаченной ипотекой и стоит ли этим заниматься, рассказали "РГ" эксперты компании "Миэль" и Российского аукционного дома.
Стоит ли покупать такую квартиру, за которую еще не выплачена ипотека?
Рассмотреть такой вариант стоит. Иначе выбор может оказаться очень небольшим: сейчас две трети жилья покупается с помощью ипотеки и около 30% квартир в продаже - с еще не выплаченным кредитом. По договоренности с банком заемщик может продавать это жилье самостоятельно, по объявлению.
Скидка "за сложность" есть, но обычно небольшая - около 5%. Рынок в целом и банки в частности уже научились работать с таким жильем. Доходить до 10% дисконт может, если долг по ипотеке относительно стоимости квартиры еще очень велик.
Чтобы продать жилье, продавцу надо сначала найти деньги, чтобы погасить долг перед банком. Если он берет потребительский кредит или занимает деньги у знакомых, проблем, в общем, и нет. Хуже, если гасить долг он может только из ваших, покупательских, денег. В этом случае продавец и покупатель заключат предварительный договор, а покупатель должен "заранее" дать продавцу весьма солидную сумму.
Даже если продавец добропорядочный, всегда есть риск, что на следующий день с ним что-то случится, и покупателю придется решать вопросы о жилье и деньгах с его наследниками, а у них могут быть совсем другие планы.
Если продавец недобропорядный - ситуация еще хуже.
А можно купить прямо у банка?
Если заемщик не справляется с ипотечными платежами, а продавать жилье самостоятельно не хочет, банк продает недвижимость на торгах. Здесь можно купить ипотечную квартиру с большей скидкой (до пандемии они доходили до 10-15%, сейчас из-за ажиотажного спроса на жилье уменьшились).
Объявления о продаже можно найти на сайтах torgi.gov.ru
, fssprus.ru
, у крупных банков есть свои сервисы. Для участия в торгах нужны электронная цифровая подпись и задаток - до 20% стоимости жилья. Проигравшему эту сумму вернут, победителю - засчитают в сумму покупки.
Первые торги проводятся на повышение. Если покупателя не нашлось, следующие объявляются по цене на 10-15% ниже первоначальной. Если и они не состоялись, далее цена объекта постепенно, например, каждые две недели, снижается. И может уменьшиться даже до половины от первоначальной.
Через торги продаются "неблагополучные" квартиры, где заемщик не хочет или не может выехать из жилья. Выселять его придется самостоятельно. Если это, например, семья с детьми, которой жить больше негде, это может быть психологически очень сложно. Кроме того, придется обращаться в суд, процесс может длиться несколько месяцев.
Сейчас "банкротных" квартир стало больше?
Специалисты считают, что пик банкротств заемщиков, потерявших доходы в пандемию, еще не наступил. Их имущество выйдет на рынок через год-полтора.