Почти во всех регионах России у застройщиков закончились квартиры. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин , пишет « РГ ». Чиновник считает, что задача властей — привести в регионы конкурентные компании.

Уже в конце января было продано 70% квартир в домах с плановым вводом в 2021 году.

За последние полтора года общее количество строящихся квартир снизилось с 2,3 млн до 1,8 млн Сокращение предложения связано с пандемией и переходом на проектное финансирование.

Особенно острый дефицит нового жилья наблюдается в Башкирии, Краснодарском, Пермском и Алтайском краях, Саратовской области.

Резко уменьшились объемы новостроек в Москве и Подмосковье. Летом 2017 года в продаже было около 140 тысяч квартир и апартаментов, сейчас — 68 тысяч.

Эксперты отмечают, что спрос на первичную недвижимость в январе 2021 года вырос на 15%. Причем квартиры в новостройках теперь часто продают сами покупатели-инвесторы.

Высокий спрос связан как с низкой ипотечной ставкой, так и с желанием россиян вложить в недвижимость свои сбережения.

Кроме того Россия традиционно испытывает дефицит жилья вне связи с кризисами, пандемией и льготной ипотекой.

«На одного человека сейчас приходится около 26 кв. м (причем не менее пятой части — в морально и физически устаревшем жилом фонде). Показатель растет, но медленно — на 3 кв. м за 10 лет, и не только за счет нового строительства, но и из-за депопуляции населения», — заявил руководитель Аналитического центра «Циан» Алексей Попов.