Спрос на покупку комнат вырос на 13%

За год спрос на покупку комнат в России увеличился в среднем на 13%, заявили «Известиям» аналитики «Авито Недвижимости». Вместе с этим интерес к долгосрочной аренде за это время сократился менее чем на 2%.

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В большинстве случаев именно высокая ценовая доступность комнат привлекает покупателей и арендодателей. В феврале была возможность купить данное жилье в среднем за 578 тысяч рублей, а арендовать - приблизительно за 9 тысяч рублей в месяц, заявили аналитики.

В 2020 году спрос на российском рынке купли-продажи увеличился во всех сегментах. Это произошло за счет волатильности российской валюты, понижения ключевой ставки по вкладам, неустойчивой эпидемиологической обстановки и поддержки россиян со стороны государства в виде расширенных возможностей использования материнского капитала, льготных ипотечных программ, отметили в «Авито Недвижимости».

Также аналитики указали на то, что из-за нестабильной ситуации в экономике ряд россиян старались вкладывать накопленные сбережения в недвижимость.

В компании подчеркнули, что увеличение спроса на покупку комнат оставался стабильным в большинстве российских регионов в течение 2020 года. За год (за основу взят период с февраля 2020 года - февраль 2021 года) значительнее всего выросла популярность комнат в Крыму (в Симферополе — в 1,8 раза, в Севастополе — в 1,4 раза), в ряде сибирских городов (в полтора раза — в Новосибирске, в 1,4 раза — в Омске), а также в Москве (в полтора раза) и Санкт-Петербурге (+28%).

За год средняя стоимость покупки комнаты по России почти не изменилась, составив 34 тысячи рублей за квадратный метр. Средняя площадь приобретаемых объектов составляла 17 «квадратов».