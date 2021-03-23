Граждане и юридические лица отныне могут заказывать комплексные кадастровые работы. Об этом сообщает
«Парламентская газета».
До сих пор, как сообщал «Рамблер», комплексные кадастровые работы могли выполняться исключительно за счет местного бюджета. В случае отсутствия в нем денег на это граждане были вынуждены заказывать эти работы самостоятельно каждый на своем участке.
Сегодня вступил в силу закон, согласно которому заказчиками комплексных кадастровых работ могут выступать правообладатели недвижимости — физические и юридические лица. Они могут заказывать работы коллективно и лично.
На общем собрании садоводческого, огороднического некоммерческого товарищества или гаражного кооператива нужно выбрать одного представителя.
Ранее сенатор Сергей Белоусов
отмечал, что данное нововведение позволит собственникам недвижимости сэкономить деньги на кадастровых работах — заказывать комплексные работы значительно дешевле, чем каждому на своем участке.
«Кроме того, комплексность работ снижает вероятность реестровых ошибок и земельных споров», — сообщал он.