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В отношении российских дачников начал действовать новый закон

Артём Кульша
39 минут назад
Граждане и юридические лица отныне могут заказывать комплексные кадастровые работы. Об этом сообщает «Парламентская газета».
До сих пор, как сообщал «Рамблер», комплексные кадастровые работы могли выполняться исключительно за счет местного бюджета. В случае отсутствия в нем денег на это граждане были вынуждены заказывать эти работы самостоятельно каждый на своем участке.
Сегодня вступил в силу закон, согласно которому заказчиками комплексных кадастровых работ могут выступать правообладатели недвижимости — физические и юридические лица. Они могут заказывать работы коллективно и лично.
На общем собрании садоводческого, огороднического некоммерческого товарищества или гаражного кооператива нужно выбрать одного представителя.
Ранее сенатор Сергей Белоусов отмечал, что данное нововведение позволит собственникам недвижимости сэкономить деньги на кадастровых работах — заказывать комплексные работы значительно дешевле, чем каждому на своем участке.
«Кроме того, комплексность работ снижает вероятность реестровых ошибок и земельных споров», — сообщал он.
Недвижимость,Экономика,Видео,Сергей Белоусов,
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