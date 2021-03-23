Госдума приняла закон о «гаражной амнистии»

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о «гаражной амнистии», говорится на сайте нижней палаты парламента.

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Закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года.

Планируется, что «гаражная амнистия» будет действовать до 1 сентября 2026 года. Это касается гаражей, которые были возведены в качестве объектов капитального строительства до 30 декабря 2004 года, то есть до введения в действие Градостроительного кодекса.

Благодаря данному закону граждане в течение пяти лет смогут бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин

Одним заявлением можно будет оформить права на земельные участки, которые находятся в государственной и муниципальной собственности. Одного документа будет достаточно для того, чтобы подтвердить права на гараж и участок под ним. Это могут быть квитанции об уплате коммунальных услуг или документ о проведении технической инвентаризации.

После государственной регистрации прав на участок и гараж уполномоченный орган должен предоставить собственнику выписки из ЕГРН.

Имеют право на «гаражную амнистию» наследники и те, кто приобрел гараж у первоначального владельца.

«Сегодня большое количество гаражей не оформлено, люди пользуются ими «на птичьих правах» и не могут распорядиться имуществом по своему усмотрению — продать или передать по наследству. Мы этот правовой пробел устраняем. Закон, который вступит в силу с 1 сентября, поможет им в упрощенном порядке стать полноценными собственниками», — заявил Володин.